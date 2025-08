MON se transforma em parque gastronômico com Festival Tutano

Entre os dias 27 a 29 de setembro, o Museu Oscar Niemeyer (MON) receberá a 6ª edição do Festival Tutano. O evento, considerado o maior encontro gastronômico do Sul do Brasil, promete atrair mais de 3 mil visitantes e 400 profissionais do setor.

Criado pelo chef curitibano Beto Madalosso em 2018, o Tutano evoluiu de um fórum profissional para um festival abrangente, unindo gastronomia, cultura e inovação. A curadoria, liderada por Dani Volcov, Ale Vianna, Pati Papp e Fernanda Ávila, garante uma programação diversificada.

“O Tutano se tornou uma plataforma única de conexão, conhecimento e experiências”, afirma Madalosso, destacando a evolução do evento. “Em 2025, queremos ir além e surpreender ainda mais, oferecendo uma imersão completa no futuro da gastronomia brasileira.”

+ Leia mais Polo gastronômico em tradicional área do Centro de Curitiba pode ser aumentado

O festival, que já contou com a participação de nomes como Bela Gil e João Diamante, promete expandir sua programação em 2025. Palestras, debates, aulas-show e experiências sensoriais farão parte do cardápio de atrações, além de uma feira gastronômica com expositores locais e nacionais.

Sabores e experiências para todos os gostos

Durante o fim de semana, o Festival Tutano transforma o MON em um verdadeiro parque de diversões gastronômico. A feira contará com estabelecimentos renomados como Madá, Kitsune e Lucca Cafés Especiais, além de espaços temáticos dedicados a chocolates, botecos curitibanos e produtos do litoral paranaense.

As 28 aulas-show programadas trarão chefs de destaque como Lênin Palhano, Anna Cury e Danilo Parah, apresentando técnicas e receitas inovadoras. Um dos destaques será a chef Karla Manfredini, que preparará um prato com cambira, peixe defumado típico do litoral do Paraná.

Fórum Tutano: o futuro da gastronomia em debate

Na segunda-feira, no dia 29 de setembro, o Fórum Tutano reunirá profissionais do setor para discutir tendências e desafios da gastronomia. Entre os temas confirmados estão o impacto da arquitetura nos negócios gastronômicos, os desafios do crescimento empresarial e o uso de inteligência artificial no setor de alimentos e bebidas.

O evento acontecerá no Museu Oscar Niemeyer, com o festival nos dias 27 e 28 de setembro, das 11h às 19h, e o fórum no dia 29, das 8h30 às 19h. Os ingressos estarão disponíveis a partir de 5 de agosto na plataforma Sympla.