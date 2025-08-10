Bebê é hospitalizado após ser pisoteado por boi em rodeio no Paraná

Um bebê de apenas três meses de idade foi hospitalizado após ser pisoteado por um boi durante um rodeio em São Mateus do Sul, a 130 km de Curitiba, na última sexta-feira (8). A criança passou por cirurgia neste domingo (10) e permanece internada em um hospital da capital paranaense.

O Festival do Cordeiro e do Laço se manifestou sobre o ocorrido por meio de uma nota oficial publicada nas redes sociais. A organização explicou que a família da criança tem experiência com manejo de gado em rodeios, o que justificava a presença no local. A área onde o acidente aconteceu era restrita e fechada, destinada apenas ao uso dos trabalhadores do evento.

“A equipe da brigada de emergência, presente no evento, atuou de forma imediata, prestando os primeiros socorros e conduzindo a criança ao pronto-socorro da cidade. Um representante oficial do evento acompanhou os pais durante todo o atendimento, permanecendo com a família durante a transferência, e vem oferecendo apoio psicológico e assistência financeira necessária”, informou a nota.

Após atendimento inicial na Unidade de Pronto Atendimento Municipal, o bebê foi transferido para o Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba, onde permanece internado.

A organização do festival reforçou que todas as liberações legais estavam em dia e que o evento contava com ambulância e brigada de incêndio no local, garantindo os protocolos de segurança. “Toda a equipe de organização e os competidores se solidarizam profundamente com a família, e reforçam o pedido de orações e apoio para a plena recuperação da criança”, concluiu a nota.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉