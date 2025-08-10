Curitiba pode ter nova rota turística oficial com atrações da cultura japonesa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma proposta da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) quer inserir uma nova rota turística oficial na capital paranaense. Apresentada pelo vereador Nori Sero (PP), a iniciativa visa reconhecer a Rota Nipo-Curitibana como um roteiro turístico oficial, que simboliza a ligação cultural entre o Oriente e o Ocidente na cidade.

O projeto prevê a criação de um percurso que destaque pontos turísticos relacionados à cultura japonesa em Curitiba, incluindo locais históricos, culturais e gastronômicos. A intenção é valorizar monumentos e espaços que homenageiam a cultura japonesa, além de estimular a geração de empregos e o desenvolvimento econômico local.

A programação oficial contempla doze atrações principais, distribuídas em diferentes bairros da cidade. Confira a lista abaixo:

Praça do Japão , na Avenida Sete de Setembro, s/n, no bairro Água Verde;

, na Avenida Sete de Setembro, s/n, no bairro Água Verde; Praça Himeji , na rua Dom Alberto Gonçalves, no bairro Mercês;

, na rua Dom Alberto Gonçalves, no bairro Mercês; Praça Ryu Mizuno , na rua Dr. Brasílio Ferreira da Luz, no bairro Jardim das Américas;

, na rua Dr. Brasílio Ferreira da Luz, no bairro Jardim das Américas; Associação Cultural e Beneficente Nipo-Brasileira de Curitiba – Nikkei Curitiba , na rua Atílio Bório, nº 75, no bairro Cristo Rei;

, na rua Atílio Bório, nº 75, no bairro Cristo Rei; Palácio de Hyogo , na Avenida Comendador Franco, nº 871, no bairro Jardim Botânico;

, na Avenida Comendador Franco, nº 871, no bairro Jardim Botânico; Templo Nyorenji – Budista Primordial , na rua Sebastião Marcos Luiz, nº 92, no bairro Cajuru;

, na rua Sebastião Marcos Luiz, nº 92, no bairro Cajuru; Praça Tsunessaburo Makiguti , na rua Eduardo Couture, nº 206-274, no bairro Jardim das Américas;

, na rua Eduardo Couture, nº 206-274, no bairro Jardim das Américas; Parque do Centenário da Imigração Japonesa , na Avenida Comendador Franco, s/n, no bairro Uberaba;

, na Avenida Comendador Franco, s/n, no bairro Uberaba; Templo Budista Nishi Hongwanji de Curitiba , na rua Gilda Pitarch Forcadell, nº 155, no bairro Uberaba;

, na rua Gilda Pitarch Forcadell, nº 155, no bairro Uberaba; Templo Higashi Honganji de Curitiba , na rua Simão Brante, nº 930, no bairro Uberaba;

, na rua Simão Brante, nº 930, no bairro Uberaba; Templo Jodoshu Nippakuji Curitiba , na rua Roberto Símonsen, nº 116, no bairro Guabirotuba;

, na rua Roberto Símonsen, nº 116, no bairro Guabirotuba; Templo Tenrikyo Curitiba, na rua Reinaldo Thá, nº 63, no bairro Cajuru.

O projeto permite a inclusão ou exclusão de locais no roteiro, desde que haja justificativa fundamentada e aprovação da equipe técnica da Prefeitura. Além disso, as ações relacionadas à rota poderão ser realizadas em parceria com instituições públicas ou privadas de ensino superior, bem como com Organizações da Sociedade Civil (OSC).

Imigração japonesa em Curitiba

A presença japonesa no Brasil começou com a chegada do navio Kasato Maru, em 18 de junho de 1908. No Paraná, os primeiros imigrantes desembarcaram em 1912, durante a gestão do prefeito João Antônio Xavier. Desde então, a comunidade japonesa se consolidou, tornando-se parte essencial da identidade cultural local.

Atualmente, o Paraná abriga a segunda maior colônia de descendentes de japoneses do país, estimada em cerca de 276 mil pessoas, ficando atrás apenas do estado de São Paulo, que concentra cerca de 1,33 milhão.

Quanto falta para o projeto ser aprovado?

Protocolado em 23 de maio, o projeto de lei está atualmente em análise pela Procuradoria Jurídica da Câmara (Projuris). O próximo passo será o parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que decidirá sobre a admissibilidade da proposta para que ela siga para as comissões temáticas.

Se aprovado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito, o projeto entra em vigor 30 dias após sua publicação no Diário Oficial do Município (DOM).

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉