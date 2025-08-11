Semana no Paraná inicia com frio, mas temperaturas sobem a partir de terça

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Durante a semana, o Paraná vai experimentar um pouco de cada estação do ano. Nesta segunda-feira (11), o dia começa com temperaturas ainda baixas, mas já um pouco mais elevadas em comparação aos últimos dias. Às 7h, a mínima registrada em Curitiba era de 5,5 ºC.

Durante a tarde, o céu deve ficar predominantemente claro e ensolarado, com temperaturas amenas em boa parte do estado. A maior amplitude térmica deve ocorrer do Oeste ao Norte do Paraná. Em Curitiba, a variação ficará entre 4 ºC e 16 ºC, sem previsão de chuvas.

Já no período da noite, a cobertura de nuvens aumenta entre a Serra do Mar e o Litoral, trazendo maior nebulosidade para essas áreas. Na terça-feira (12), a circulação marítima deve favorecer a intensificação dessa cobertura de nuvens, estendendo-se também para a região Leste do estado, conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Na quinta-feira (14), a previsão do tempo para Curitiba indica uma mudança significativa. As temperaturas sobem e poderão alcançar até 30 ºC em algumas regiões do Paraná, especialmente no Norte e no Noroeste, onde serão registradas as máximas mais altas.

Em Curitiba, a maior temperatura da semana está prevista para a quarta-feira (13), com máxima próxima a 22 ºC.

Previsão do tempo para Curitiba indica chuva no radar

Entre quinta e sexta-feira (14 e 15), uma nova frente fria vinda do oceano avançará pelo estado. Apesar do aumento do calor durante a semana, o final de semana será novamente marcado por temperaturas baixas, com mínimas entre 5 ºC e 7 ºC nas regiões Central e Leste do Paraná.

A instabilidade causada pelo sistema frontal deve provocar chuviscos e manter a alta nebulosidade ao longo do dia nessas áreas. Já no Oeste, a previsão se mantém com grande amplitude térmica, podendo alcançar máximas próximas aos 30 ºC.