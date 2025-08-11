Música medieval invade escolas da rede pública de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Já imaginou uma viagem no tempo musical dentro da sala de aula? É isso que mais de mil estudantes da rede pública de Curitiba estão experimentando com as Oficinas Música Carmina Burana, que chegam à reta final neste mês com apresentações em três colégios estaduais da capital paranaense.

O projeto, que já realizou mais de 30 oficinas pela cidade, promove um mergulho sensorial no universo da música medieval, trazendo toda a riqueza da obra de Carl Orff de um jeito acessível para os jovens.

Quem comanda essa viagem musical é o grupo Mandala Folk, formado por músicos-educadores com instrumentos de época, ritmos medievais e toda aquela história do século XIII de forma lúdica. Não é só uma aula de música, é uma experiência completa que conecta cultura, história e ainda traz uma mensagem importante sobre saúde renal.

Por trás dessa iniciativa está a Fundação Pró-Renal, que conseguiu unir educação musical e conscientização sobre prevenção de doenças renais de um jeito super criativo. O projeto conta com apoio da Lei Rouanet e realização do Ministério da Cultura e Governo Federal, além do patrocínio de empresas como Fertipar, Cimento Itambé e Vidrolar.

A agenda das últimas apresentações começa nesta terça-feira (12) no Colégio Estadual Dr. Xavier da Silva, no Rebouças, com sessões pela manhã e tarde. Na semana seguinte, dia 19, é a vez do Colégio Estadual Paulo Leminski, no Tarumã, receber as oficinas. E o encerramento acontece dia 20 no Colégio Estadual Iara Bergmann.

Confira a agenda completa:

12 de agosto (terça-feira)

Colégio Estadual Dr. Xavier da Silva

Endereço: Av. Silva Jardim, 613 – Rebouças

Horários: 08h50 e 10h05 | 15h10 e 16h25

19 de agosto (terça-feira)

Colégio Estadual Paulo Leminski

Endereço: Av. Cel. Augusto de A. Garret, 135 – Tarumã

Horários: 08h50 e 09h55 | 14h00 e 14h50