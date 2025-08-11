Roberta Miranda espera lotação máxima do Teatro Positivo neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com grandes hits no repertório, a cantora Roberta Miranda desembarca em Curitiba, neste sábado (16) com sua nova turnê, que celebra seus 40 anos de sucesso. O show de uma das mais destacadas artistas do gênero, que lhe rende títulos como “a rainha do sertanejo”, Roberta sobe ao palco do Teatro Positivo com expectativa de casa cheia. os últimos ingressos estão disponíveis ao preço inicial de R$ 80.

Roberta promete uma noite mágica para quem é apaixonado por sertanejo. “É uma felicidade enorme voltar a Curitiba para mais um grande show. Desta vez, vamos comemorar meus 40 anos de carreira! Gostaria de adiantar que teremos participações especiais, que são vocês, meu público, meus fãs. Vocês são meu oxigênio! Juntos vamos fazer um show inesquecível”, afirmou.

Com um estilo inconfundível, a cantora promete levar no repertório alguns dos maiores sucessos de seus 40 anos de carreira como “Majestade o Sabiá”, “Vá com Deus”, “Meu Dengo”, “Sol da Minha Vida” e “Duas Taças”.

Outros destaques são para a nova música de trabalho, “Corajosa” (que já está tocando nas rádios de todo o país), além de releituras de clássicos como “Boate Azul”, “Cabecinha no Ombro”, “Ainda Ontem Chorei de Saudade” e um medley de forrós.

Um show para dançar, se divertir e se emocionar com a eterna Rainha da Música Sertaneja, que é considerada uma das maiores vozes da música nacional de todos os tempos, aclamada pelo público e pela crítica por onde passa.

O Teatro Positivo fica na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, bairro Campo Comprido. Os ingressos custam a partir de R$ 80 pelo site do Disk Ingressos. O show é uma realização da Plateia Oficial!