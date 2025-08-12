Morretes Blues Festival toma conta do Litoral neste fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um dos maiores eventos de blues do Brasil acontece neste final de semana em Morretes, a apenas 70 km de Curitiba. O Morretes Blues Festival (MBF) chega à sua terceira edição nos dias 16 e 17 de agosto, transformando o centro histórico da cidade num templo do blues.

Cravada aos pés da Serra do Mar, Morretes se prepara para receber milhares de visitantes em um evento que já entrou para o calendário cultural do Paraná. Nascido em 2022, o festival surgiu com uma ideia simples e poderosa: conectar o público com o tradicional gênero do blues em um cenário de tirar o fôlego – uma cidade colonial preservada, montanhas imponentes e rios que serpenteiam pelo centro histórico.

Com apoio da Prefeitura de Morretes, o evento cresceu rapidamente e hoje se consolida como referência no cenário nacional, atraindo nomes consagrados e abrindo espaço para talentos independentes e locais. Mais que música, o festival movimenta toda a economia criativa da região – pousadas lotadas, restaurantes a todo vapor e comércio local aquecido.

Durante todo o final de semana, além de muito blues de qualidade, o público vai encontrar diversas opções de chopes artesanais, bebidas e petiscos. Os espaços gastronômicos temporários se unem aos tradicionais bares e restaurantes da cidade, criando uma experiência sensorial completa com os sabores autênticos de Morretes.

No sábado (16), sobem aos palcos: Gui Tosin Experience, Orange Cab, Pão de Hambúrguer, Wes Ventura, Ricardo Maranhão Trio, Mr. Blues, Mudslide Blues, Hard Soul Combo e Lenhadores Trio.

Já no domingo (17), é a vez de Milk’n Blues, Fred Sunwalk, O Bando Rock & Blues e Adriano Grineberg, Lonesome Captain, Trudy Lynn & The Simi Brothers, Maracujinas, Dose In Blues Trio, Carine Luup Trio e Crooked Trio.

Morretes é história

Fundada no século XVIII, Morretes não é só um destino turístico – é uma viagem no tempo. Suas ruas de pedra, arquitetura colonial preservada, gastronomia típica e belezas naturais fazem da cidade um lugar único no Paraná.

O tradicional barreado, prato típico da culinária paranaense, é parada obrigatória para quem visita a cidade. E para os amantes da natureza, as trilhas, rios e cachoeiras que integram o exuberante ecossistema da Serra do Mar são um convite irresistível à contemplação.

Entre os principais atrativos está o famoso passeio de trem pela Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá, considerado uma das viagens ferroviárias mais deslumbrantes do mundo. O trajeto cruza cânions, túneis e pontes centenárias em meio à Mata Atlântica, revelando paisagens de tirar o fôlego.

No centro histórico, vale a pena visitar as igrejas centenárias, como a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Porto, e caminhar tranquilamente às margens do Rio Nhundiaquara, onde cafés charmosos, ateliês de arte e lojas de produtos artesanais completam a experiência.

O Morretes Blues Festival 2025 acontece neste final de semana, nos dias 16 e 17 de agosto, no Centro Histórico de Morretes, com programação durante todo o dia. As atividades são gratuitas, realizadas em palcos espalhados pela cidade. Para mais informações, acesse o perfil oficial do evento no Instagram: @morretesbluesfestival.