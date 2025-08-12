Torresmo Day em Curitiba: quatro dias de festa em local inédito

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Prepare o apetite e a animação. A a 13ª edição do Festival do Torresmo chega a Curitiba nos dias 22, 23 e 24 de agosto, com uma sede inédita: o Santa Mônica Clube de Campo.

Durante os três dias de festa, o evento contará com atrações que vão do rock clássico ao samba de raiz, além de tributos nostálgicos e DJs que prometem animar o público até o fim da noite. Tudo isso enquanto a gente se delicia com aquele torresmo crocante que já virou tradição na cidade.

Realizado em espaço aberto e com estrutura completa, o evento é pet friendly. Isso significa que você pode levar seu cãozinho para curtir o dia com você. Perfeito para aproveitar com os amigos, ouvir boa música e, claro, experimentar todas aquelas delícias preparadas por chefs e assadores especializados.

SEXTA-FEIRA – 22 DE AGOSTO | POP ROCK, CLÁSSICOS E NOSTALGIA NO AR

O melhor do pop rock e do rock clássico vai esquentar o público para o fim de semana. O destaque da noite fica por conta da banda Rádio Vinil, que apresenta um repertório recheado de hits nacionais e internacionais que marcaram época.

Para encerrar a noite com chave de ouro, DJs convidados assumem o comando para agitar a pista com sets especiais voltados ao público jovem.

SÁBADO – 23 DE AGOSTO | SAMBA PARTICIPATIVO, PAGODE 90 E SERTANEJO

No sábado, o ritmo muda completamente e a programação é pensada para quem ama samba, pagode e sertanejo. O grande destaque do dia é o Samba do Sapo, uma roda de samba colaborativa e aberta ao público.

E tem mais: quem sabe tocar um instrumento – como pandeiro, tantan ou cavaquinho – pode trazer e se juntar aos músicos no palco, criando um clima super intimista e descontraído.

O palco ainda recebe a apresentação da cantora Poliana, finalista do The Voice Brasil, que traz ao evento uma performance envolvente com o melhor do sertanejo. A programação também inclui o projeto Samba É+, que faz um passeio nostálgico pelo pagode dos anos 90.

E, para fechar a noite com energia, os DJs convidados voltam ao palco para garantir que ninguém fique parado.

DOMINGO – 24 DE AGOSTO | ROCK NACIONAL E TRIBUTOS INESQUECÍVEIS

O encerramento do festival no domingo é voltado aos amantes do rock nacional. A banda 5 Tunes abre o palco com um show dedicado aos grandes clássicos brasileiros, seguido de dois tributos que prometem levar o público à loucura: Mamilos Polêmicos, com releituras irreverentes do Mamonas Assassinas, e CWB Brown, um poderoso tributo ao Charlie Brown Jr.

Gastronomia e experiências

Além dos shows incríveis, o público poderá aproveitar uma verdadeira viagem gastronômica com opções que vão desde o tradicional torresmo crocante até versões super criativas de pratos típicos brasileiros.

E para completar a experiência, haverá ainda espaço kids para a criançada se divertir, área de descanso para quem precisa dar uma pausa entre uma comida e outra, bebidas artesanais para harmonizar com os pratos e ativações especiais com marcas parceiras.

A quinta edição do Festival de Torresmo em Curitiba acontece nos dias 22, 23 e 24 de agosto, no Santa Mônica Clube de Campo. Saiba mais sobre a programação no perfil oficial do evento Instagram: @festivaltorresmoday.