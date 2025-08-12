Costelada e cerveja agitam o Shopping Crystal neste domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Shopping Crystal vai promover a segunda edição do Deck On-Fire neste domingo (17), depois do sucesso da primeira edição. E olha, não é qualquer churrasco não: é uma costelada comandada pelo mestre da parilla Carlos Fogo, no deck da Mercadoteca Batel.

A grande novidade desta edição é o Ritual Bierstamcheln, uma técnica interessante de caramelização da cerveja com uma haste de metal, que será realizada ao vivo pela equipe da Way Beer.

Para completar o clima de domingo, a trilha sonora ficará por conta de Renata de Assis e Edu Schmidt, que vão tocar músicas nacionais e internacionais nos estilos rock, soul, pop e R&B.

“O público recebeu bem a proposta da costela de fogo de chão no shopping. Oferecer essa experiência sem deixar de lado o conforto e facilidade da localização foi o que nos motivou e seguimos com novidades a cada edição”, afirma a gerente de Marketing do Shopping Crystal, Fabia Gomes.

O evento vai ter outras delícias para quem quiser variar: salmão defumado na brasa no Kenli, carneiro do Don Kebab, drinks especiais do Astrolab, chopes e cervejas do Way Beer e do Buteco, banana flambada com sorvete de doce de leite defumado da Formiga e as tortas da Flavours.

Não curte carne? Sem problemas! A Mercadoteca tem um cardápio bem variado, com opções de comida italiana na Trovatta, asiática no Ken Li e Kukan, além de hambúrgueres, sanduíches e saladas. E para os amantes de vinho, o Rossobianco estará com uma promoção especial: uma taça de vinho (branco, rosé ou tinto) por R$18.

O almoço começa às 12h e vai até às 16h. Domingo é dia de reunir a galera e curtir essa experiência gastronômica no Shopping Crystal.

Serviços

Deck On-Fire

Data: 17 de agosto

Horário: 12h – 16h

Local: Deck da Mercadoteca Batel (Piso L3)

Shopping Crystal

Endereço: R. Comendador Araújo, 731 – Batel, Curitiba – PR

Redes sociais: @shoppingcrystal

Mais informações: www.shoppingcrystal.com.br