Onda de calor em Curitiba? Máxima podem chegar aos 30 ºC em breve!

A partir desta terça-feira (12), as temperaturas começam a subir em todas as regiões do Paraná. Em Curitiba, a máxima da semana pode chegar a 22 °C na quarta-feira (13). Para os próximos dias uma onda de calor: Curitiba pode ter máxima de 30ºC, segundo a previsão do tempo.

As temperaturas mais amenas ficam concentradas na metade sul do estado, com destaque para o extremo Sul, próximo à divisa com Santa Catarina. “Como a expectativa é de sol ao longo do dia na maior parte do estado, ocorre uma rápida ascensão das temperaturas”, explica o meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Lisandro Jacobsen.

Em Maringá, por exemplo, a máxima prevista para esta terça é de 24 °C, com tendência de elevação nos próximos dias. “A amplitude térmica passa a ser destaque, com valores bem mais elevados do que os registrados nos últimos dias”, complementa o especialista.

Até o fim da semana, cidades como Maringá, Paranavaí e Umuarama podem registrar temperaturas acima de 30 °C. A chegada de uma frente fria pelo oceano, prevista para sexta-feira (18), deve provocar chuvas isoladas e uma leve queda nos termômetros, mantendo, porém, um clima agradável.

Onda de calor em Curitiba?

Em Curitiba, a previsão aponta máxima de 30 °C somente na próxima sexta-feira (22). No domingo (10), a temperatura prevista para o dia era de 35 ºC. No entanto, os meteorologistas alertam que, quanto mais distante o período, maior a margem de alteração nos modelos computacionais de previsão.

“Quando mais distante a previsão, mais os valores sofrem alteração”, reforça Jacobsen. Confira, abaixo, a explicação do indício da onda de calor:

De todo modo, até a chegada do calor, Curitiba ainda terá temperaturas amenas com grande amplitude térmica durante o dia. As mínimas acima dos 10 ºC só começam a ser registradas a partir de domingo (17).

Fim do frio?

Segundo o Simepar, ainda não é possível afirmar que o frio acabou em 2025. “Vale ressaltar que frente fria é uma zona de transição entre uma massa de ar mais aquecido e outra mais fria. Nem sempre ela vem acompanhada de ar tão gelado e seco, mesmo com características polares”, explica a meteorologista Júlia Munhoz.

O Simepar alerta que quedas acentuadas de temperatura ainda devem ocorrer até o fim do inverno, seja com ou sem passagem de frentes frias. A expectativa, no entanto, é que essas baixas sejam mais suaves do que as ondas de frio que derrubaram os termômetros no estado nos últimos meses.

