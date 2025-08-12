Gestão de Eduardo Pimentel tem aprovação de 80,5%, diz amostra da Paraná Pesquisas

A administração do prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, tem a aprovação de 80,5% dos curitibanos e desaprovação de 17,1%. É o que aponta uma pesquisa de opinião realizada na cidade pelo Instituto Paraná Pesquisas. Além do cenário da capital paranaense, o material também mostra a avaliação da população sobre as gestões do Paraná e do Brasil.
A pesquisa consultou 806 eleitores de Curitiba entre os dias 7 e 11 de agosto de 2025. Ela tem margem de erro de aproximadamente 3,5 pontos percentuais, com grau de confiança de 95%.
A avaliação da gestão de Pimentel foi considerada “ótima” por 16,9% dos entrevistados e “boa” por 47,5%. Já 24,3% classificaram a administração como “regular”. As avaliações negativas (“ruim” e “péssima”) somaram 9,7%, com 4,5% e 5,2%, respectivamente. 1,6% dos entrevistados não responderam ou não opinaram.
Comparando com uma pesquisa anterior, de abril de 2025, a aprovação de Pimentel caiu de 81,0% para 80,5%. A desaprovação, por outro lado, subiu de 14,7% para 17,1% no mesmo período. A avaliação “ótima” teve aumento de 14,8% para 16,9%, mas a “boa” diminuiu de 48,3% para 47,5%.
Pimentel está no primeiro ano como prefeito de Curitiba. Em comparação com a gestão anterior, de Rafael Greca, a pesquisa perguntou para os entrevistados se a maneira de governar é semelhante, melhor ou pior.
Nessa questão, 60,8% dos eleitores consideram que a administração de Pimentel está “igual” a de Greca, enquanto 24,4% a veem como “melhor” e 12,0% como “pior”.
Gestão Ratinho Junior é aprovada por 81,1% dos curitibanos
A Paraná Pesquisas questionou os entrevistados sobre a gestão do governador do Paraná, Ratinho Junior. Conforme os resultados apresentados pelo instituto, 81,1% dos participantes aprovam a administração e 15,6% desaprovam.
A gestão estadual atual é vista da seguinte maneira:
- Ótima: 24,9%
- Boa: 42,2%
- Regular: 22,0%
- Ruim: 3,8%
- Péssima: 5,0%
Já 2,1% dos entrevistados não quiseram opinar ou disseram não saber.
Em comparação com a pesquisa de abril de 2025, a aprovação do governador teve pequeno aumento de 80,2% para 81,1%. As avaliações “ótima” e “boa” também subiram, passando de 28,5% e 38,1% para 24,9% e 42,2%, respectivamente.
Governo Lula é aprovado por 33,7% dos entrevistados
Já no âmbito federal, a Paraná Pesquisas aponta que 33,7% dos entrevistados em Curitiba aprovam a gestão do presidente Lula, enquanto 63,5% a desaprovam.
A administração é considerada:
- Ótima: 6,9%
- Boa: 16,3%
- Regular: 23,8%
- Ruim: 10,0%
- Péssima: 41,4%
1,5% dos entrevistados disseram não saber ou não quiseram opinar.
Comparando com os resultados de abril de 2025, a aprovação do presidente Lula subiu de 29,3% para 33,7%. As avaliações “ótima” e “boa” também aumentaram, passando de 5,3% e 13,2% para 6,9% e 16,3%, respectivamente.
Metodologia da pesquisa
A Paraná Pesquisas coletou os dados por meio de entrevistas pessoais, entre os dias 07 e 11 de agosto de 2025. Foi utilizada uma amostra de 806 eleitores de Curitiba, o que representa grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de
aproximadamente 3,5 pontos percentuais para os resultados gerais. Entre os entrevistados estão 370 homens e 436 mulheres, com 27% entre 45 e 59 anos.
A amostra é representativa da população da área pesquisada e foi selecionada em duas etapas. Na primeira etapa ocorreu sorteio probabilístico das localidades onde as entrevistas foram realizadas através do método Probabilidade Proporcional ao Tamanho (PPT), considerando a população residente nas localidades como base para essa seleção. Na segunda etapa, a seleção dentro da localidade, foi feita utilizando-se quotas amostrais proporcionais, em função das seguintes variáveis: gênero, faixa etária, escolaridade e nível econômico.
As entrevistas foram realizadas por uma equipe de entrevistadores e supervisores do Instituto Paraná Pesquisas. No mínimo 161 entrevistas foram verificadas pela equipe de supervisores do instituto.