Explosão em Quatro Barras gerou onda de choque que danificou casas vizinhas

A explosão na fábrica da Enaex Brasil, antiga Britanite, nesta manhã de terça-feira (12), foi sentida por moradores de Quatro Barras e de cidades vizinhas, como Bocaiúva do Sul, Pinhais, Piraquara e Rio Branco do Sul. Famílias relataram danos estruturais em suas casas causados pela onda de choque avassaladora partindo do epicentro da explosão na Enaex Brasil, que deixou 8 pessoas desaparecidas e, segundo os bombeiros, há mortos na empresa.

O impacto ocorreu por volta das 5h40. Moradores ouviram o estouro e, em seguida, viram uma coluna de fumaça em forma de cogumelo. As imagens foram registradas por câmeras de segurança na região.

“Moro em Pinhais e quase morri de susto com as janelas tremendo. Achei que tinha alguém tentando entrar em casa forçando as janelas”, disse a gerente comercial da Tribuna, Tatiane Paz.

Além do susto, parte das residências teve forros e telhados danificados. Três equipes da Defesa Civil foram acionadas para prestar auxílio. O Corpo de Bombeiros informou, às 9h15, que as equipes já estavam em campo.

Foto: Corpo de Bombeiros. Foto: Corpo de Bombeiros. Explosão ocorreu na madrugada e, segundo as primeiras informações, há vitimas. Foto: Reprodução/Bom Dia Paraná/RPC.

Explosão atingiu área de 25 m²

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a explosão ocorreu em uma área isolada de 25 metros quadrados. Oito pessoas deveriam estar no local no momento do acidente, mas ainda não foram localizadas. Há registro de mortes.

A estrutura principal da fábrica fica a cerca de 200 metros do ponto da explosão. Três pessoas que estavam na região sofreram ferimentos leves e receberam atendimento médico. Ainda não há confirmação do número total de feridos.

A unidade produz busters, explosivos usados para penetrar em estruturas subterrâneas ou reforçadas. Materiais perigosos permanecem espalhados pelo local, que foi evacuado pelas equipes de segurança.

Entenda o caso

Na manhã desta terça-feira (12), pouco depois das 5h30, uma explosão atingiu a empresa Enaex Brasil, antiga Britanite, no quilômetro 1 da BR-116 (Rodovia Régis Bittencourt), em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. O Corpo de Bombeiros foi acionado após relatos de até 15 vítimas, entre elas oito desaparecidos.

Apesar de não ter ocorrido incêndio, moradores disseram ter visto fumaça no momento da detonação. A área foi evacuada, e as equipes permanecem no local para mapear vítimas e verificar a segurança, já que a região é considerada de alto risco por abrigar material explosivo.

Enaex Brasil, antiga Britanite

Especializada na produção de explosivos e no desmonte de rochas, a Enaex Britanite funciona 24 horas por dia, o que explica a presença de funcionários na hora do acidente. Em 2004, a fábrica já havia registrado uma explosão, que provocou a morte de quatro pessoas.

