Explosão na empresa Enaex deixa 6 homens e 3 mulheres desaparecidos

Em entrevista coletiva à imprensa, Daniel Oliveira, diretor da empresa Enaex Brasil, confirmou nove pessoas desaparecidas após uma grave explosão registrada na manhã desta terça-feira (12). O setor da empresa onde ocorreu a tragédia foi justamente onde os explosivos eram fabricados. Entre os desaparecidos estão 6 homens e 3 mulheres que eram funcionários da fábrica de explosivos.

O diretor da empresa Enaex Brasil explicou que ainda não é possível cravar o que causou a explosão. “Estamos agora começando a entrar no recinto depois de um rescaldo, baixar temperatura, para entrarmos em segurança. Por enquanto não temos nenhuma condição de dizer o que aconteceu”, disse.

A planta onde os 6 homens e 3 mulheres trabalhavam sofreu graves danos. E, segundo o diretor, este é o pior cenário que poderia acontecer. “É o pior cenário que poderia acontecer. Estou consternado, bem como nossas equipes e todos que trabalham aqui. É uma empresa que atua já faz tempo neste local, com muita gente nessa região. Está todo mundo muito triste, mas dizemos que o que for possível para ajudar essas famílias nos fazemos”, lamentou o diretor. “Cada família está sendo atendida de forma individual por nossas equipes”, ressaltou.

Segundo a capitã Luisiana, do Corpo de Bombeiros, apenas no começo da tarde, após horas de trabalho do Esquadrão Antibomba, os bombeiros poderão entrar no local para buscar por feridos, desaparecidos ou corpos das vítimas.

“Temos 6 homens e 3 mulheres que estavam em uma região onde é feita a produção de busters. Estávamos numa situação de muito risco. Agora nossa equipes estão liberadas para fazer a busca destas pessoas desaparecidas”. explicou.

Entenda o caso

A explosão atingiu a empresa Enaex Brasil (antiga Britanite), localizada no quilômetro 1 da BR-116 (Rodovia Régis Bittencourt), em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta terça-feira (12), pouco depois das 5h30. O incidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que constataram 9 desaparecidos. Embora não tenha havido incêndio, moradores relataram ter visto fumaça no momento da explosão. A área foi evacuada e os bombeiros seguem no local mapeando vítimas e avaliando a segurança da zona, considerada de alto risco devido à presença de material explosivo.

Enaex Brasil, antiga Britanite

A Enaex Brasil, especializada na produção de explosivos e desmonte de rochas, opera em regime de turno 24 horas — o que explica a presença de pessoas no momento da tragédia. Vale lembrar que, em 2004, uma explosão anterior na fábrica resultou na morte de duas pessoas.

