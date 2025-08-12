Bombeiros confirmam oito desaparecidos em explosão na Enaex Brasil; Há mortos

Uma atualização feita pelas forças de segurança do Paraná indicam que a explosão na fábrica da Enaex Brasil, antiga Britanite, deixou oito pessoas desaparecidas na manhã desta terça-feira (12). A unidade, que produz explosivos, fica no quilômetro 1 da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. O corpo de bombeiros confirmou que há mortes, mas não informou o número por ainda estar buscando por sobreviventes da grave explosão.

Segundo o secretário estadual de Segurança Pública, coronel Hudson Teixeira, e o coronel Hiller, do Corpo de Bombeiros, a área foi isolada logo após o acidente, registrado por volta das 5h40. Oito funcionários, que deveriam estar no setor no momento da explosão, ainda não tinham sido localizados até o meio desta manhã. Ressaltando que há confirmação de mortes, mas o número oficial ainda não foi divulgado.

“Infelizmente, houve vítimas fatais, mas as buscas por sobreviventes continuam. No local, deveriam estar oito pessoas, cujas identidades ainda não foram confirmadas. A empresa fornecerá essas informações em breve. O foco agora é garantir a segurança para que as equipes possam trabalhar”, disse o secretário.

Explosão ocorreu em uma área de manuseio de explosivos

Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão na fábrica da Enaex Brasil ocorreu em uma área de manuseio de explosivos, que permanece isolada. Pequenos focos de incêndio foram controlados. O esquadrão antibombas avalia as condições para o avanço das equipes do Corpo de Bombeiros. Cães farejadores foram acionados para auxiliar nas buscas.

Toda a fábrica foi evacuada. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Paraná (PMPR) monitoram o local com drones e equipamentos para detectar possíveis explosivos ativos.

Enaex Brasil, antiga Britanite

A Enaex Britanite, especializada na produção de explosivos e desmonte de rochas, opera em regime de turno 24 horas — o que explica a presença de pessoas no momento da tragédia. Vale lembrar que, em 2004, uma explosão anterior na fábrica resultou na morte de quatro pessoas.

