Explosão em fábrica na RMC mobiliza bombeiros; “possíveis 15 vítimas”

Uma explosão na empresa Enaex Brasil, antiga Britanite, localizada no quilômetro 1 da BR-116 (Rodovia Régis Bittencourt), em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (12).

O estouro ocorreu pouco depois das 5h30 e as primeiras informações de solicitantes apontam a possibilidade de 15 vítimas no local, o que ainda será apurado pelas equipes de resgate. Segundo os bombeiros são sete pessoas desaparecidas.

>> Atualização! Bombeiros confirmam oito desaparecidos em explosão na Enaex Brasil; Há mortos

De acordo com informações apresentadas no telejornal Bom Dia Paraná, da RPC TV, a explosão não provocou incêndio. Moradores relatam ter visto fumaça no momento do estouro. O local da explosão já foi evacuado.

Foto: Corpo de Bombeiros. Foto: Corpo de Bombeiros.

Equipes permanecem no local para verificar a quantidade de vítimas e apurar as causas do incidente. A empresa trabalha com turnos em escalas 24 horas, portanto, pessoas estavam na fábrica no momento da explosão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, A informação no local de atendimento é que trata-se de uma área com bastante material explosivo. Há pessoas ainda na área onde ocorreu a explosão e os bombeiros seguem verificando as condições de segurança para fazer as ações. “Realmente o risco é muito grande”, disse a capitã Luisiana.

A concessionária Arteris Sul Litoral, responsável pelo trecho, informou que o tráfego segue normal nos dois sentidos da rodovia. Técnicos da empresa também acompanham a ocorrência.

Fábrica de explosivos já teve outras explosões no passado

A Enaex Britanite é uma companhia paranaense que atua no desmonte de rochas e na produção de explosivos. O barulho foi ouvido em bairros próximos e em cidades vizinhas, como Piraquara e Campina Grande do Sul. Em 2004, uma explosão no local deixou quatro pessoas mortas.

