Desaparecidos em explosão na Enaex são identificados; nove pessoas morreram

Foi confirmada a morte das nove pessoas que estavam desaparecidas após a explosão na empresa Enaex, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A informação foi divulgada pelo Secretario de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, durante uma coletiva no fim da tarde desta terça-feira (12).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a explosão ocorreu pouco depois das 5h30, onde cerca de 16 pessoas estariam no local. Além das nove mortes, outras sete vítimas ficaram feridas.
Entre os mortos estão três mulheres e seis homens, conforme informou o secretário.
Lista dos desaparecidos em explosão na Enaex, em Quatro Barras
- Camila de Almeida Pinheiro;
- Cleberson Arruda Correia;
- Eduardo Silveira de Paula;
- Franciele Gonçalves de Oliveira;
- Jessica Aparecida Alves Pires;
- Marcio Nascimento de Andrade;
- Pablo Correia dos Santos;
- Roberto dos Santos;
- Simeão Pires Machado.
Em nota, a Enaex lamentou o ocorrido e expressou condolências às
famílias, amigos e colegas de trabalho das vítimas. A empresa afirma que permanece à disposição das autoridades a fim de contribuir para o esclarecimento do ocorrido.
Meia tonelada de explosivo
De acordo com o secretário Hudson, no local havia cerca de 500 kg de explosivo. Toda a construção foi destruída onde a explosão ocorreu. Ainda segundo Hudson, quatro equipes da Polícia Científica passaram o dia trabalhando para identificar os fragmentos de corpos.
Entenda o caso
A explosão atingiu a empresa Enaex Brasil (antiga Britanite), localizada no quilômetro 1 da BR-116 (Rodovia Régis Bittencourt), em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta terça-feira (12), pouco depois das 5h30. O incidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que constataram 9 desaparecidos. Embora não tenha havido incêndio, moradores relataram ter visto fumaça no momento da explosão.
Enaex Brasil, antiga Britanite
A Enaex Brasil, especializada na produção de explosivos e desmonte de rochas, opera em regime de turno 24 horas — o que explica a presença de pessoas no momento da tragédia. Vale lembrar que, em 2004, uma explosão anterior na fábrica resultou na morte de duas pessoas.