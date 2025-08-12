Explosão da Enaex interdita empresas da cidade vizinha

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Defesa Civil de Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana da Curitiba, interditou três empresas e um restaurante nesta terça-feira (12), após reflexos de uma explosão na empresa Enaex Brasil, em Quatro Barras.

De acordo com informações obtidas com a Prefeitura de Campina Grande do Sul, uma onda de choque resultou em estragos nos forros e vidros quebrados. Em uma indústria de alimentos foi encontrado também um ponto de vazamento de gás que oferecia risco aos funcionários. Cerca de 300 funcionários foram afastados no município nesta terça (12).

Além dos empreendimentos, mais de 20 residências foram afetadas pela explosão na fábrica da cidade vizinha. Conforme a prefeitura, não houve feridos no município.

O que aconteceu?

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a explosão ocorreu pouco depois das 5h30, na empresa Enaex Brasil, em Quatro Barras. Cerca de 16 vítimas estariam no local, sendo sete resgatados com ferimentos e nove que continuam desaparecidos.

Entre os desaparecidos, estão três mulheres e seis homens. De acordo com o Corpo de Bombeiros, há mortos entre os desaparecidos no local, mas não foi informado quantos.

O incidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e, embora não tenha tido um incêndio, moradores relataram ter visto fumaça no momento da explosão. A área foi evacuada e os bombeiros seguem no local mapeando vítimas e avaliando a segurança da área, considerada de alto risco devido à presença de material explosivo.



