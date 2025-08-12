Produção de explosivos

O que a Enaex Brasil faz? Fábrica que explodiu teve outros acidentes

Detalhe mostra uma estrutura destruída após a explosão na Enaex Brasil.
Uma explosão na manhã desta terça-feira (12) atingiu a Enaex Brasil, antiga Britanite, em Quatro Barras, no quilômetro 1 da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116). A área foi evacuada devido ao risco de novos incidentes, já que o local armazena material explosivo. A fábrica opera 24 horas na produção desses artefatos. Em 2004, a mesma fábrica registrou uma explosão, deixando duas mortes.

A Britanite Indústrias Químicas S.A. foi fundada em 1961 e, durante décadas, forneceu explosivos para obras de grande porte, como a hidrelétrica de Itaipu e a ferrovia de Carajás, além de atuar no setor de mineração. Chegou a liderar o segmento no Brasil e expandiu operações para outros países da América Latina e Central, mantendo filial no Panamá.

Em 2015, a empresa foi adquirida pela Enaex Brasil, subsidiária da Enaex Global, multinacional chilena do grupo Sigdo Koppers. Antes disso, as ações eram divididas igualmente entre o grupo CR Almeida, a própria Enaex e a peruana Exsa, do grupo Brescia. 

Hoje a Enaex Global atua em cinco continentes, especializada na produção de nitrato de amônio, insumo essencial na fabricação de explosivos, e na prestação de serviços de fragmentação de rochas.

Na unidade de Quatro Barras, a produção é focada em busters, que são explosivos projetados para penetrar em estruturas subterrâneas ou reforçadas, usados principalmente em obras de grande porte.

Como estão as buscas?

Logo após a explosão, o Corpo de Bombeiros recebeu relato inicial de 15 vítimas. Não houve incêndio de grandes proporções, mas moradores relataram fumaça e pequenos focos de fogo próximos à área atingida, que fica a cerca de 200 metros da fábrica principal.

Em atualização feita às 12h, os bombeiros informaram que procuram por nove desaparecidos, sendo seis homens e três mulheres. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas.

Entenda o caso

A explosão atingiu a empresa Enaex Brasil (antiga Britanite), localizada no quilômetro 1 da BR-116 (Rodovia Régis Bittencourt), em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta terça-feira (12), pouco depois das 5h30. O incidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que constataram 9 desaparecidos. Embora não tenha havido incêndio, moradores relataram ter visto fumaça no momento da explosão. A área foi evacuada e os bombeiros seguem no local mapeando vítimas e avaliando a segurança da zona, considerada de alto risco devido à presença de material explosivo.

Enaex Brasil, antiga Britanite

A Enaex Brasil, especializada na produção de explosivos e desmonte de rochas, opera em regime de turno 24 horas — o que explica a presença de pessoas no momento da tragédia. Vale lembrar que, em 2004, uma explosão anterior na fábrica resultou na morte de duas pessoas.

