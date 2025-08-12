Ministério do Trabalho investiga causas de explosão na Enaex

O Ministério Público do Trabalho no Paraná (MPT-PR) instaurou um inquérito para investigar as causas da explosão que aconteceu no início da manhã desta terça-feira (12) na empresa Enaex Brasil, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. Até o momento, sete pessoas ficaram feridas e nove estão desaparecidas.

Conforme o MPT, o procedimento busca investigar se houve responsabilidade da empresa no ocorrido. Um perito do MPT foi até o local para apurar o caso. A Polícia Científica também foi acionada e deverá apresentar um laudo técnico em um prazo de até 30 dias.

+ Leia mais Explosão da Enaex interdita empresas da cidade vizinha

A instituição afirma que também pediu ao Corpo de Bombeiros e ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 5ª Região Militar que encaminhem os relatórios produzidos sobre as irregularidades e os danos encontrados no local do acidente, assim como demais documentos referentes a inspeções realizadas na empresa nos últimos dois anos.

O MPT também afirma que solicitou à Superintendência Regional do Trabalho no Paraná uma fiscalização nas instalações da empresa para verificar se as normas estavam sendo cumpridas, como: medidas de controle de acesso ao local; eliminação de risco de novas explosões e uso de equipamentos de proteção para os trabalhadores que se encontram no local.

De acordo com o órgão, ele aguarda o encaminhamento das informações para dar continuidade à investigação.

O que aconteceu?

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a explosão ocorreu pouco depois das 5h30, na empresa Enaex Brasil, em Quatro Barras. Cerca de 16 vítimas estariam no local, sendo sete resgatados com ferimentos e nove que continuam desaparecidos.

Entre os desaparecidos, estão três mulheres e seis homens. De acordo com o Corpo de Bombeiros, há mortos entre os desaparecidos no local, mas não foi informado quantos.

O incidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e, embora não tenha tido um incêndio, moradores relataram ter visto fumaça no momento da explosão. A área foi evacuada e os bombeiros seguem mapeando vítimas.