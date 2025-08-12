Tombamento na BR-277 deixa motorista de caminhão morto e passageira ferida

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um grave acidente envolvendo um caminhão trator e dois semirreboques no quilômetro 33 da BR-277, sentido Litoral, em Morretes, deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida na manhã desta terça-feira (12).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 5h30. Os dois semirreboques tombaram no acostamento. Ambos os veículos estavam carregados com milho a granel, que ficou espalhado pela pista.

No caminhão, que vinha de Maringá, no interior do Paraná, estavam um homem, de 27 anos, e uma mulher. O motorista morreu ainda no local do acidente. A passageira foi socorrida em estado grave e encaminhada ao hospital.

A PRF informou, às 7h17, que as duas faixas de rolamento no trecho estavam liberadas para o tráfego. O acostamento, no entanto, permanecia interditado para a limpeza da rodovia.

Segundo informações apresentadas no programa Bom Dia Paraná, da RPC TV, a pista ainda será interditada parcialmente nesta manhã para a remoção dos dois semirreboques.

