Atendente de posto denuncia racismo após cliente recusar atendimento em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga um caso de injúria racial ocorrido em uma loja de conveniências de um posto de combustível em Curitiba. De acordo com a denúncia, um cliente teria negado o atendimento de uma funcionária por ela ser negra.

O caso aconteceu por volta das 21h30, na última terça-feira (05), no bairro Mossunguê. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na sexta-feira (08), o cliente teria dito para a vítima que não queria ser atendido por ela, alegando que “ficaria doente”.

Após negar o atendimento pela primeira vez, o homem procurou a funcionária do caixa. Ela disse que ele deveria falar com a atendente. Neste momento, segundo o boletim de ocorrência, ele se irritou e negou o atendimento, justificado que o problema seria “a cor dela”.

A vítima afirma que não entendeu a situação no momento e tentou atendê-lo novamente, mas ele se recusou a pegar a coxinha de frango da mão dela. O boletim diz que o homem desistiu do pedido e saiu do local. A ação foi flagrada pelas câmeras de monitoramento do local. Assista:

Polícia trabalha para identificar o suspeito

Em nota, o advogado da atendente, Igor Ogar, afirma que o caso se trata de uma violência verbal, caracterizado pelo crime de injúria racial. Segundo ele, a família da vítima, que não teve o nome revelado, pede por justiça.

“O que está em jogo aqui vai além desse episódio isolado. É a negação da humanidade, a tentativa de humilhar, silenciar e excluir. Quando se ataca a honra e a dignidade de uma pessoa, há de se responder com firmeza: nem o silêncio, nem a omissão, nem o “não vi problema” servem como alívio. A família, as filhas e sobrinhos que a vítima pensou enquanto chorava sem entender imediatamente a dor que sentia, merecem resposta e justiça”, afirma a nota.

De acordo com a PCPR, diligências estão sendo realizadas para identificar o suspeito e reunir elementos que auxiliem na apuração do crime.