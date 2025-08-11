Bar em Curitiba fecha temporariamente após acidente envolvendo ônibus

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um grave acidente envolvendo um ônibus e um carro, registrado nesta segunda-feira (11), no bairro Rebouças, em Curitiba, resultou no fechamento temporário do bar Honey Vox. O anúncio foi feito pelo próprio estabelecimento pelas redes sociais. De acordo com a publicação, o fechamento é motivado pela necessidade de reformas após a batida, que atingiu a estrutura do local.

O acidente aconteceu nesta manhã, após um ônibus, que seguia pela canaleta da Avenida Marechal Floriano, ser atingido por um carro que fez uma conversão proibida na esquina com a Avenida Iguaçu. Após a batida, o coletivo colidiu contra um poste e a estrutura do bar. O trânsito ficou totalmente bloqueado para o resgate, e o motorista foi encaminhado ao hospital com ferimentos graves nos pés.

No anúncio, a casa afirma que o fechamento é por tempo indeterminado. Frequentadores lamentaram a notícia nos comentários: Até breve”, comentou um seguidor. “Que seja breve e que o retorno seja retumbante!”, comentou outro usuário.

Acidente com ônibus tumultuou região do Rebouças

De acordo com informações apuradas no local, o coletivo se deslocava da garagem para substituir outro veículo. Por isso não transportava passageiros no momento do acidente.

Ao chegar no cruzamento, o ônibus colidiu com um automóvel que realizava a conversão à esquerda para acessar a Marechal Floriano. Conversão – proibida e indicada por sinalização para quem vem pela Marechal Floriano Peixoto sentido Centro de Curitiba.

O motorista do ligeirinho ficou preso nas ferragens por uma hora. Segundo o Corpo de Bombeiros, foi um resgate bastante delicado, visto que o ônibus estava preso entre um poste destruído e a construção do bar. O motorista foi encaminhado ao hospital com ferimentos graves.

O acidente também exigiu o bloqueio total da canaleta da Marechal Floriano Peixoto. Por isso, a via lateral precisou ser utilizada pelos biarticulados, gerando caos no trânsito da região.