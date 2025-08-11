Megaoperação para retirar ônibus acidentado bloqueia bairro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O grave acidente que deixou o motorista de um ônibus ligeirinho preso às ferragens por mais de uma hora mobilizou uma megaoperação para a remoção do veículo acidentado, que ficou preso entre um poste com fiação e a estrutura de um casarão histórico, na manhã desta segunda-feira (11). O motorista sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital.

No local, equipes da Copel, da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) e técnicos especializados atuam na retirada do ônibus. Abaixo, confira imagens de como está sendo feita a remoção:

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

A canaleta da Avenida Marechal Floriano Peixoto está interditada para o tráfego de ônibus desde as 7h. Equipes da Superintendência de Trânsito (Setran) estão no local para orientar motoristas, já que os semáforos estão apagados.

A faixa da Avenida Iguaçu, do lado direito está bloqueada pelo caminhão da Copel que está realizando manutenção do poste. Já no cruzamento da rua Getúlio Vargas com Avenida Marechal Floriano, o trânsito segue bloqueado. Apenas ônibus utilizam a faixa.

Região está sem luz

Além dos desvios de trânsito, a região está sem fornecimento de energia elétrica. A Copel desligou a rede para atender à ocorrência. Segundo dados da companhia, 372 unidades consumidoras, entre residências, restaurantes e estabelecimentos comerciais, permanecem sem luz na área afetada.

A empresa trabalha para substituir o poste atingido pelo ônibus e recompor a rede elétrica danificada. Devido à extensão dos danos, ainda não há previsão para a normalização do fornecimento.

Acidente terminou com três feridos

O Corpo de Bombeiros confirmou que, além do motorista do ônibus, outras duas pessoas ficaram feridas no acidente. Um mecânico que estava dentro do ônibus, que seguia para a garagem para manutenção, sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento no local.

Conforme informações apresentadas durante o Bom Dia Paraná, da RPC TV, o motorista do carro envolvido na colisão, que teria realizado uma conversão proibida no cruzamento, também ficou ferido e foi encaminhado a um hospital para avaliação médica no Hospital do Trabalhador.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉