Eduardo Sprada terá trecho bloqueado por 30 dias para obra; Desvio é de quase 5 km

Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira SECOM
11/08/25 12h59
Bloqueio deve durar 30 dias. Foto: Reprodução/Google Maps.

A partir desta quarta-feira (13), às 9h, o trecho de aproximadamente 52 metros na rua Eduardo Sprada, compreendido entre as ruas Maria Bizinelli e Luiz Tramontin, vão exigir de motoristas um desvio de quase 5km. O bloqueio é necessário para as obras de macrodrenagem na Bacia do Rio Mossunguê. A interdição terá duração prevista de 30 dias.

Durante o período em que o trecho estiver interditado, o tráfego de veículos será desviado pelas ruas Luiz Tramontin, Renato Polatti e Luiz Zilli, com os desvios valendo para ambos os sentidos da circulação.

A Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) informou que toda a área estará devidamente sinalizada para orientar os motoristas e garantir a segurança no trânsito. Além disso, os moradores da região foram previamente comunicados por meio do Sistema Direct da Prefeitura.

Como serão os desvios?

Para quem trafega do Centro em direção aos bairros, o trajeto alternativo consiste em virar à esquerda na rua Olívio Zagonel e seguir até a rua Renato Polatti. Nessa via, será preciso virar à direita, seguindo até a rua Luiz Tramontin, e então retornar para a rua Eduardo Sprada após contornar o trecho interditado.

Já no sentido inverso, de bairros para o Centro, os motoristas devem acessar a rua Luiz Tramontin, virar à esquerda na rua Renato Polatti, seguir até a rua Nelson Ferreira da Luz, realizar uma conversão à esquerda até a rua Olívio Zagonel e retomar o percurso pela rua Eduardo Sprada. Toda a volta vai gerar um acréscimo de 4,46 km aos motoristas.

Confira o mapa com os desvios a seguir:

Além das alterações no tráfego de veículos particulares, três linhas de ônibus sofrerão mudanças temporárias em seus itinerários durante a obra. As linhas madrugueiro 389 – Tarumã/Augusta e 860 – Vila Sandra passarão a fazer desvios pelas ruas Luiz Tramontin, Leonardo Wesolowski, Renato Polatti, Nelson Ferreira da Luz e Luiz Zilli.

Já a linha 861 – Tramontina terá seu trajeto alterado para passar pelas ruas Luiz Zilli, Nelson Ferreira da Luz e Renato Polatti, garantindo atendimento adequado às regiões afetadas pela interdição.

Obra quer acabar com alagamentos na região

O projeto de macrodrenagem da Bacia do Mossunguê tem como objetivo principal evitar enchentes e fortalecer a estrutura hidráulica na região Oeste de Curitiba, que historicamente sofre com inundações durante períodos de chuva intensa. A nova galeria que será construída terá capacidade para armazenar até 21 mil metros cúbicos de água.

Além da galeria, a intervenção inclui a construção de diques de contenção, muros de proteção, gabiões, áreas verdes e ações para a recuperação da mata ciliar, promovendo a conservação ambiental da região.

Ao término da obra, o local contará ainda com um espelho d’água permanente, cobertura vegetal recomposta e uma área de lazer, valorizando o entorno urbano e proporcionando mais qualidade de vida aos moradores.

Com uma área de intervenção superior a 20 mil metros quadrados e investimento de aproximadamente R$ 11,3 milhões, o sistema de drenagem vai beneficiar diretamente cerca de 35 mil habitantes dos bairros Campo Comprido, Mossunguê, Santo Inácio, Orleans e São Braz, abrangendo uma região de quase 8 km².


