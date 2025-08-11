Caso de ameaça termina com apreensão de 1,5 tonelada de maconha em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No domingo (1o), a Polícia Militar do Paraná (PMPR) recebeu uma denúncia de que um homem estaria ameaçando a ex-esposa com uma arma de fogo, em Curitiba. Ao verificar a situação, além da arma, a corporação encontrou 1,5 tonelada de maconha no local.

Conforme a polícia, o caso aconteceu na tarde de domingo, no bairro Sítio Cercado. Dois homens foram presos e a droga foi apreendida.

De acordo com a denúncia, a ex-esposa de um dos suspeitos afirmou que o homem havia a ameaçado com uma arma e levado os filhos com ele. Ao receberem o chamado, equipes do 13º BPM foram até o local onde o pai e as crianças estavam.

Para os policiais, o suspeito confirmou ter uma arma e indicou que ele teria deixado na casa de um amigo. No endereço, as equipes encontraram outro suspeito e, após buscas, localizaram uma pistola, dois carregadores, 1,5 tonelada de maconha embalada e uma balança de precisão.

A PM informou que os dois homens foram presos e encaminhados à Central de Flagrantes de Curitiba, junto com todo o material apreendido.