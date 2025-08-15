Lixo se transforma em design de luxo no Museu Oscar Niemeyer

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir do dia 21 de agosto, o Museu Oscar Niemeyer (MON) abre suas portas para uma exposição que que une arte e sustentabilidade. A mostra itinerante internacional “PURE GOLD – UPCYCLED! UPGRADED!” chega à Sala 2 do museu, trazendo 76 obras de 53 designers de diversas nacionalidades.

Com foco na reciclagem e no reaproveitamento de materiais, a exposição apresenta uma variedade de peças, desde móveis até objetos do cotidiano, todos criados a partir de materiais descartados. A inauguração está marcada para as 19h da próxima quinta-feira (21).

A secretária de estado da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, destaca a importância da mostra. “A exposição Pure Gold amplia o alcance do MON como espaço de reflexão sobre os grandes temas contemporâneos. Ao reunir obras que unem sustentabilidade, inventividade e impacto social, a mostra nos convida a repensar o próprio papel do design na construção de futuros mais conscientes”.

Juliana Vosnika, diretora-presidente do MON, complementa: “Muito mais do que apenas objeto de contemplação, a arte é uma poderosa ferramenta para mudar a forma como algo é percebido, superar padrões estabelecidos e buscar novos valores”.

A exposição é resultado de uma colaboração entre o Institut für Auslandsbeziehungen e.V. (ifa), o MON e o Goethe-Institut São Paulo. A concepção da mostra é assinada por Volker Albus, professor da Universidade de Artes e Design de Karlsruhe, na Alemanha, enquanto a conceituação latino-americana fica a cargo da curadora Adélia Borges.

Entre os destaques da exposição estão obras de dois designers brasileiros: Domingos Tótora e Brunno Jahara. Além disso, a mostra propõe um diálogo interessante com a coleção permanente do MON, incluindo sete peças do acervo do museu para comparação.

Volker Albus, idealizador do projeto, explica que as peças são feitas todas à mão. “Com diferentes níveis de perfeição, todos esses trabalhos são feitos inteiramente à mão ou com a ajuda de ferramentas muito simples, usando materiais usados e desgastados – lixo ou os materiais mais baratos disponíveis”.

Adélia Borges ressaltou a importância cultural da reciclagem na América Latina. “Enquanto em partes do mundo como a Europa essa prática deriva da consciência ambiental, nesses países ela surge de uma inventividade ditada pela necessidade de sobrevivência”.

A exposição “PURE GOLD – UPCYCLED! UPGRADED!” já passou por cidades como Londres, Hamburgo, Barcelona e Bangkok.