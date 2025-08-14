Passeio gratuito explora locais que Dalton Trevisan frequentava em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os apaixonados por literatura e cultura terão a oportunidade de participar de uma atividade inédita, gratuita e que acontece neste sábado (16) em Curitiba. Trata-se do primeiro Walking Tour – Curitiba Literária nos Passos de Dalton Trevisan: um passeio a pé e guiado para conhecer a metrópole por meio das obras e da vida do escritor curitibano Dalton Trevisan.

Para participar da atividade é necessário comparecer ao Museu Oscar Niemeyer (MON) às 13 horas, no sábado, e fazer a inscrição no balcão de informações. A atividade começará às 14 horas e será conduzida pelos escritores Cristiano Nagel e Carla Viccini. O passeio percorrerá dois itinerários e haverá ônibus gratuitos para ajudar nos deslocamentos.

Roteiros da caminhada sobre Dalton Trevisan

O primeiro roteiro é chamado Do Alto da Glória à Praça Santos Andrade. Ele percorrerá quatro locais com o seguinte trajeto:

1) Casa de Dalton Trevisan: onde o escritor viveu recluso e escreveu por décadas.

2) Livraria do Chain: local onde Dalton entregava contos para publicação.

3) Teatro Guaíra: Glauco Flores de Sá Brito (Pequeno Auditório) participou com suas Poesias da revista “Joaquim”, além de Carlos Drummond de Andrade. A fachada do Teatro Guaíra foi feita por Poty Lazzarotto, grande amigo de Dalton Trevisan.

4) Praça Santos Andrade/UFPR: onde Dalton Trevisan graduou-se em Direito pela UFPR na década de 1940. É o lugar de sua formação jurídica e do início de sua carreira de advogado (exercida por cerca de 7 anos). Ao término, o ônibus retorna ao MON.

O segundo roteiro é intitulado Do Largo ao Edifício São Bernardo e percorrerá cinco locais:

1) Largo da Ordem: local citado em “em busca de Curitiba Perdida”, “onde os cavalos de sonho dos piás vão beber água”.

2) Praça Tiradentes: presente em alguns dos textos de Dalton Trevisan.

3) Rua XV: onde o escritor frequentava a antiga Confeitaria Schaffer, hoje Galeria Schaffer.

4) Praça Osório/Boca Maldita: frequentada por Dalton e seus amigos.

5) Edifício São Bernardo: onde o escritor viveu os últimos dias.

“Essa é uma experiência imersiva que une literatura, história e a paisagem urbana da capital paranaense. É uma excelente oportunidade para conhecer um pouco da história de um dos maiores contistas da literatura brasileira”, afirma Cristiano Nagel.

“Dalton Trevisan ficou conhecido por sua reclusão radical e por retratar com ironia, concisão e brutalidade o cotidiano curitibano. Foi chamado de ‘O Vampiro de Curitiba’; personagem que atravessa seus livros e a própria cidade”, destaca Carla Viccini.

Semana Literária Sesc & Feira do Livro

Dalton Trevisan nasceu em Curitiba, em 1925. É um dos maiores escritores brasileiros, conhecido pela discrição e pelo uso inusitado da correspondência. Recebeu importantes prêmios, incluindo o Jabuti e o Camões, e sua obra inclui clássicos como O Vampiro de Curitiba e Cemitério de Elefantes.

O primeiro Walking Tour – Curitiba Literária nos Passos de Dalton Trevisan é uma das atrações da 44ª edição da Semana Literária Sesc & Feira do Livro. O evento será realizado simultaneamente em 27 cidades paranaenses e homenageará o escritor Dalton Trevisan, destacando o tema “Cidades Literárias”. Com mais de 250 horas de programação, o evento espera atrair mais de 60 mil visitantes. Confira mais informações.