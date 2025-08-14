Festival de rap bloqueia região da Pedreira neste sábado, em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste sábado (16) ocorre o festival de rap e trap Mad in Brazza, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. Para garantir a segurança do público, algumas ruas do bairro Mercês serão bloqueadas.

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, as ruas afetadas serão: Rua Antônio Krainiski (entre Nilo Peçanha e Benedito Correio de Freitas) e a Rua João Gava (entre João Enéas de Sá e Nilo Peçanha).

+ Leia mais Feira de Vinil no Shopping Crystal celebra crescimento do mercado

O portão do evento abre às 11h e os shows devem seguir até 1h de domingo (17). Segundo a prefeitura, os bloqueios serão realizados a qualquer momento, conforme a chegada do público.

Monitores do evento farão o bloqueio com o apoio e fiscalização da Superintendência de Trânsito, da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT). Conforme a prefeitura, moradores da região poderão acessar as ruas mediante apresentação de credencial ou documento que comprove residência no local.

A previsão é de aumento de tráfego nos bairros São Lourenço, Abranches e Taboão. A recomendação é de que motoristas evitem o local e optem por rotas alternativas.

Sobre o Mad in Brazza

Com Cabelinho, Djonga, WC no Beat e muito mais, Curitiba recebe a 4ª edição do maior festival de rap e trap: Mad in Brazza. Os ingressos estão a venda pelo site da blueticket a partir de R$ 95, mais taxas.

De acordo com a organização do evento, o evento nasceu em 2022 para atender a paixão dos fãs do gênero e só cresce a cada ano. Em 2024, o festival bateu recorde de público com 33 mil pessoas.