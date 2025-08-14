Feira de Vinil no Shopping Crystal celebra crescimento do mercado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nos dias 16 e 17 de agosto, o Shopping Crystal, localizado na Rua Comendador Araújo, 731, Piso L2, em frente à loja Vivara, será palco de uma nova edição da Feira do Vinil, reunindo expositores do Paraná e Santa Catarina. O evento contará com uma vasta seleção de LPs, CDs e outros itens raros para colecionadores e amantes da música, incluindo discos nacionais e importados.

Além das vendas, o evento terá discotecagem ao vivo, com DJs tocando vinil, criando uma atmosfera nostálgica e autêntica. Marcos Rosa, um dos expositores da feira, destaca a importância do evento: “Eventos como esse são essenciais para manter viva a cultura do vinil. A Feira do Vinil é uma chance única de encontrar títulos exclusivos e, mais importante, de fazer parte de uma comunidade que compartilha essa paixão pela música.”

Fabia Gomes, gerente de Marketing do Shopping Crystal, também compartilha sua empolgação: “O nosso objetivo enquanto shopping é oferecer um espaço seguro e confortável para que o público aproveite a experiência da melhor maneira possível. A Feira do Vinil é uma oportunidade de conectar a música e a cultura com nossos clientes, criando um evento memorável.”

O mercado de vinil tem mostrado um crescimento significativo nos últimos anos. Em 2023, as receitas com vendas de discos de vinil cresceram 136% no Brasil, superando o faturamento de CDs e DVDs musicais pela primeira vez. Esse crescimento reflete uma tendência global, com o mercado de discos de vinil projetado para alcançar US\$ 3,5 bilhões até 2033, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,8%.

O Shopping Crystal fica na Rua Comendador Araújo, 731. O evento tem entrada gratuita e o será no Piso L2. Sábado, das 10h às 22h e domingo, das 12h às 20h.