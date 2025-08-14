Encontro em Curitiba orienta brasileiros sobre imigração aos EUA

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cenário para brasileiros que desejam morar e trabalhar nos Estados Unidos ficou mais desafiador. Com as recentes medidas do governo Trump, que intensificaram restrições na concessão de vistos e green cards, o caminho para a imigração legal exige agora estratégia jurídica ainda mais cuidadosa e conhecimento especializado.

Pensando em quem mantém o sonho americano vivo apesar das dificuldades, a Yousa Law Firm, escritório focado em imigração para os EUA, realiza um encontro presencial em Curitiba no próximo dia 28 de agosto. O evento acontecerá no Hotel Radisson e promete orientações práticas para enfrentar as barreiras migratórias atuais.

Os participantes terão acesso a informações detalhadas sobre as categorias de vistos de trabalho e green cards mais procurados pelos brasileiros, incluindo EB-1A, EB-2 NIW, EB-3, H-1B e L-1, além de opções humanitárias e familiares. A proposta é apresentar caminhos legais para contornar os obstáculos impostos pelas novas políticas migratórias.

+ Leia mais: Rara ‘Águia-fantasma’ é flagrada em vídeo no Parque Nacional do Iguaçu

“Hoje, mais do que nunca, é preciso ter clareza sobre as regras e preparar uma estratégia sólida. Nosso papel é guiar cada cliente de forma personalizada para que ele consiga atravessar o processo com segurança e eficiência, mesmo diante das mudanças políticas”, afirma o Dr. Otávio Haverroth Silva, CEO da Yousa.

Com sede em San Diego, na Califórnia, a empresa foi fundada em 2022 e trabalha em formato 100% digital. O modelo combina tecnologia com atendimento personalizado, permitindo redução de custos e agilidade nos processos. À frente da empresa está o advogado Dr. Otávio Haverroth Silva, que possui licença tanto na California Bar Association quanto na Ordem dos Advogados do Brasil.

Tribuna apresenta case de IA generativa em maior evento tech do Brasil

O encontro em Curitiba será também uma oportunidade para networking entre profissionais com objetivos semelhantes e para tirar dúvidas diretamente com especialistas que atuam no mercado americano.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo Instagram da Yousa (@yousalawfirm) ou pelo site oficial (https://conteudo.yousalaw.com/evento-curitiba). A taxa de participação é R$ 69,90, valor que será reembolsado para quem comparecer ao evento.