Tribuna apresenta case de IA generativa em maior evento tech do Brasil

O GRPCOM (Grupo Paranaense de Comunicação) marcou presença no AWS Summit, em São Paulo, o maior evento de tecnologia e negócios digitais do Brasil. A participação destacou um case inovador da Tribuna do Paraná sobre o uso de inteligência artificial na produção de conteúdo jornalístico.

Rafael Maia, coordenador de operações digitais da Tribuna, e Elielson Azevedo de Oliveira, analista de TI do GRPCOM, apresentaram um painel com o tema “Como a Tribuna usa IA generativa para potencializar produtividade sem perder a essência do negócio”. A dupla compartilhou a experiência com a Tai Voices, um sistema de agentes de IA desenvolvido especialmente para o jornal que consegue extrair características textuais e produzir conteúdo mantendo a “voz da Tribuna”.

Os resultados impressionam: os conteúdos gerados com a Tai Voices alcançaram mais de 500 mil visualizações de página apenas no último mês. A ferramenta tem ajudado a redação a melhorar performance e agilizar a produção, sem abrir mão da identidade editorial que marca o veículo.

A solução tecnológica foi desenvolvida com base em AWS e modelagem de estilo com Claude 3.7, garantindo maior produtividade, eficiência operacional e governança editorial – sempre mantendo a voz humana como elemento central da inovação.

“Para mim foi uma honra, uma alegria poder participar de um evento desse, de uma magnitude dessa. É um evento nacional que reuniu mais de 15 mil pessoas de diversas áreas de tecnologia, de negócios e de inovação para falar um pouco sobre esse case da Tribuna do Paraná e também sobre a indústria de news media de uma forma geral”, contou Rafael Maia.

Segundo ele, foi possível mostrar para as pessoas que o jornalismo ainda está muito vivo e que existem diversas oportunidades de uso para a inteligência artificial. “A gente pôde perceber que os participantes ficaram muito atentos ao tema, interagiram depois da palestra, vieram tirar dúvidas, vieram perguntar coisas. Então, mostra que é um tema muito relevante para as pessoas e a gente conseguiu, mais uma vez, levar a Tribuna do Paraná para um destaque nacional através desse evento da AWS”, acrescentou Rafael.

Elielson também celebrou a experiência: “Representar, ao lado de Rafael Maia, a Tribuna do Paraná e o GRPCOM no maior evento da AWS da América Latina foi simplesmente extraordinário! Compartilhar nosso case reforça como a Tribuna assume o protagonismo e lidera com inovação, explorando o potencial da Inteligência Artificial para potencializar o seu negócio”, disse.

Parte do time GRPCOM no AWS Summit

A participação da Tribuna no AWS Summit reforça o compromisso do jornal com a inovação tecnológica sem perder de vista sua essência jornalística, mostrando que é possível aliar tradição e modernidade no competitivo mercado de comunicação.

Também participaram do evento em nome do GRPCOM o desenvolvedor João Braga Aksenen, Michel Portes, coordenador de TI, Marco Bacelar, Rafael Barbeta e Roger Henrique, desenvolvedores de sistema da Gazeta do povo; William Koller, desenvolvedor de sistemas da RPC TV.

* Este texto foi gerado pela TAI Voices, tecnologia mencionada neste conteúdo, e editada por um dos nossos colaboradores