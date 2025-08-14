Rara ‘Águia-fantasma’ é flagrada em vídeo no Parque Nacional do Iguaçu

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Espécie rara na América do Sul, um uiraçu foi registrado pela primeira vez no Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, desde 2022. O último registro em vídeo da ave de rapina na unidade havia sido publicado naquele ano na revista científica Cotinga.

Embora visitantes pontuais já tenham relatado avistamentos durante trilhas — o último, enviado à EPTV, ocorreu em 2023 —, desta vez o registro foi confirmado por meio das câmeras do Projeto Onças do Iguaçu. Confira, abaixo, o vídeo da ave:

As armadilhas fotográficas instaladas pelo projeto, que realiza monitoramento detalhado da fauna do parque, captaram o momento em que a ave desceu ao chão da floresta. O registro é considerado significativo tanto do ponto de vista científico quanto ambiental, pois demonstra a presença de um predador de topo da cadeia alimentar em um habitat preservado.

“O registro de um uiraçu aqui no parque é prova da qualidade ambiental, visto que é um predador do topo da cadeia, que precisa de áreas extensas e intactas. O Parque Nacional do Iguaçu segue sendo um refúgio seguro para a vida selvagem”, afirma Yara Barros, coordenadora do projeto.

Por que o uiraçu é tão difícil de ser visto?

Conhecido como “águia-fantasma” e também chamado de gavião-real-falso, o uiraçu (Morphnus guianensis) é uma das aves mais difíceis de serem avistadas no Brasil. Ele costuma se acomodar no alto das copas das árvores, passando despercebido pela maioria das pessoas.

A espécie se assemelha às harpias (Harpia harpyja), chamadas de gaviões-reais, tanto pela coloração quanto pelo porte, mas apresenta algumas diferenças marcantes. O uiraçu é ligeiramente menor, com asas e cauda longas, peito claro com faixa escura e corpo mais esguio. Sua crista é menos evidente do que a das harpias, característica que ajuda a diferenciá-lo.

O aparecimento do uiraçu indica a boa qualidade ambiental do Parque Nacional do Iguaçu. Como predador de topo, a ave desempenha um papel essencial no equilíbrio ecológico, controlando populações de mamíferos como roedores, marsupiais e primatas, além de répteis, como serpentes e lagartos, e diversas espécies de aves menores.

