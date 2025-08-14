Cervejaria do Paraná ganha 14 medalhas no concurso Brasil Beer Cup

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Hank Bier, de Guarapuava, na região Central do Paraná, está oficialmente no mapa das melhores cervejas artesanais do Brasil. O empreendimento foi premiado no Concurso Brasil Beer Cup, na categoria de Melhor Cervejaria de Pequeno Porte do País – no qual se enquadram apenas produções de até 20 mil litros.

Ao todo, a Hank Bier conquistou 14 medalhas na competição, com nove de ouro, duas de prata e três de bronze.

A cervejaria opera com o conceito de unir a fábrica e o bar próprio, o Armazém do Malte, em um mesmo espaço, criando uma experiência diferente para o público. Com o campeonato recente, o estabelecimento chega à marca de 50 medalhas conquistadas com 19 rótulos – 29 premiações apenas neste ano.

“Iniciamos com uma produção caseira e profissionalizamos em 2018. A partir de 2022 começamos a participar de eventos e competições do ramo, conquistado já de cara a nossa primeira medalha, em Blumenau, em um dos maiores concursos do mundo. Estamos realizando um sonho: mostrar para o Brasil que as nossas cervejas de Guarapuava competem com os melhores do mundo”, diz um dos sócios da Hank Bier, Leo Sampaio.

Produção de cerveja artesanal no Paraná

De acordo com a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), em 2024 o Paraná se firmou como uma das unidades da Federação com maior número de empresas do ramo, com mais de 170 cervejarias registradas e uma produção estimada em 7,8 milhões de litros por ano.

Foto: Divulgação Hank Bier

O setor cervejeiro tem sido um dos carros-chefes do estado, com a indústria cervejeira investindo cerca R$ 5 bilhões no Paraná desde 2020 até o ano passado.

Segundo a Associação das Microcervejarias do Paraná (Procerva), desde 2019 o cervejarias do estado já ganharam mais de 240 medalhas e premiações no Festival Brasileiro da Cerveja – o maior do ramo no país.

Capital Nacional da Cevada e do Malte

Guarapuava é reconhecida pela lei nº 14.956 como a Capital Nacional da Cevada e do Malte, por conta da forte produção agrícola dos dois insumos. A importância da bebida é tão grande ao município que uma Rota da Cerveja foi criada – com a Hank Bier no itinerário. O atrativo, conhecido como Bierweg, tem como objetivo consolidar a região como uma referência cervejeira, utilizando o turismo como ferramenta para isso.

Ela surgiu da iniciativa de Clayton Luiz de Andrade e Luiz Carlos Rossi, ambos apaixonados por cerveja artesanal, que buscam propagar a cultura cervejeira de Guarapuava para o mundo.

No Bierweg são organizados passeios guiados por cervejarias artesanais, campos de pesquisa de cevada e lúpulo, pela maior fábrica de malte da América do Sul e os principais pontos turísticos de Guarapuava. Na excursão – mediante agendamento – turistas conhecem um pouco mais da cultura.

Foto: Divulgação Hank Bier

Rota Cervejeira no Paraná

Em Curitiba, uma Rota Cervejeira foi lançada em 2024 pela Procerva, com apoio da Secretaria do Turismo (Setu-PR) e do Viaje Paraná. A ideia é oferecer uma opção para conhecer mais da cultura que envolve a produção e degustação da bebida. O tour passa por 17 bairros e conta no itinerário com mais de 20 pubs, bares e empreendimentos.

Na Região Metropolitana da Capital (RMC), em Pinhais, também é possível visitar a Rota da Cerveja Artesanal, que tem atualmente sete empreendimentos no itinerário.

Nos Campos Gerais, a Heineken – uma das maiores marcas de cerveja do mundo – inaugurou em 2024 um tour cervejeiro. O passeio dura cerca de duas horas e só pode ser feito em dois municípios brasileiros: Jacareí (SP) e em Ponta Grossa. Com a experiência “Inside the Star”, a cervejaria abre as portas para uma visitação focada na produção da bebida.