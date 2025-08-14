Turismo de lazer lidera em Curitiba pela 1ª vez; pesquisa mostra perfil dos visitantes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba vive um momento inédito no cenário do turismo. Pela primeira vez, o turismo de lazer ultrapassou os negócios como principal motivo das viagens à capital paranaense. A Pesquisa de Demanda Turística 2024, conduzida pelo Instituto Municipal de Turismo no ano passado e divulgada nesta quinta-feira (14), aponta que 33,3% dos visitantes escolheram a cidade para passear, descansar ou participar de atividades recreativas, enquanto 24% vieram a trabalho – segmento que tradicionalmente liderava o fluxo de turistas.

No último ano, Curitiba recebeu 10 milhões de visitantes, sendo 8,2 milhões de turistas e 1,9 milhão de excursionistas (aqueles que não pernoitam), representando um crescimento de quase 10% e 40%, respectivamente, em comparação com 2022, quando foi realizada a pesquisa anterior. O impacto econômico alcançou R$ 13,8 bilhões.

O levantamento, considerado o mais abrangente do gênero na cidade, foi realizado com 2.513 entrevistas e apresenta margem de erro de 3%.

Segundo o presidente do Instituto Municipal de Turismo, Rodrigo Dalla Bona Swinka, a mudança no perfil dos visitantes é estratégica para o futuro do setor. “Esses dados oferecem um panorama claro de quem nos visita, por que vem e o que busca na cidade. Eles são fundamentais para direcionarmos as ações de promoção e qualificação de Curitiba”, afirmou.

De onde vêm e quem são os turistas em Curitiba

A pesquisa revela que a maioria dos visitantes é oriunda das regiões Sudeste (38,7%) e Sul (34,5%) do Brasil, com destaque para São Paulo (25%), Paraná (16,1%) e Santa Catarina (11,7%). Os estrangeiros representaram 2,9% do total, vindos principalmente da Argentina, Portugal e Itália.

As mulheres formaram ligeira maioria entre os visitantes (54%), com faixa etária predominante entre 25 e 44 anos. Os turistas permaneceram, em média, 3,9 pernoites na cidade, com hotéis sendo a principal escolha de hospedagem (54,2%).

Como se comportam os visitantes

O automóvel continua sendo o principal meio de transporte para chegar à cidade, utilizado por 61,5% dos turistas, enquanto os aplicativos de transporte são a forma mais comum de locomoção dentro de Curitiba.

Um dado interessante é o papel crescente das redes sociais na escolha do destino – 34,4% dos turistas citaram essas plataformas como principal fonte de informação antes de decidir a visita.

O que mais atrai os turistas em Curitiba

O Jardim Botânico mantém a posição como o atrativo mais visitado, recebendo 58,5% dos turistas, seguido pela Ópera de Arame/Pedreira Paulo Leminski e o Parque Tanguá. Na gastronomia, a carne de onça e o barreado foram os pratos mais associados à cidade pelos visitantes.

A experiência na capital paranaense foi bem avaliada, com nota média de 8,8 entre turistas e 8,6 entre excursionistas. A hospitalidade da população, as áreas verdes e a qualidade de vida foram aspectos mais elogiados, enquanto o trânsito e os preços receberam as avaliações menos favoráveis.

Pontos turísticos

Curitiba foi recentemente listada entre as dez melhores do mundo para visitar em 2025 pela Lonely Planet, maior editora de guias de viagem do planeta. Curitiba foi a única cidade brasileira a figurar no ranking.

Além disso, seis dos principais pontos turísticos da capital paranaense foram reconhecidos com o selo Travellers’ Choice 2025 do TripAdvisor. O Jardim Botânico foi o grande destaque, conquistando o prêmio Os Melhores dos Melhores e posicionando-se como o 4º melhor atrativo do Brasil e o 5º da América do Sul.

Completam a lista de vencedores curitibanos os museus Oscar Niemeyer (MON), Paranaense (Mupa) e do Expedicionário, além dos parques Tanguá e Barigui. O prêmio foi concedido com base nas avaliações positivas deixadas pelos visitantes ao longo do último ano.