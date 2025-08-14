Gigante do concreto inaugura 3ª fábrica na região de Curitiba

Curitiba acaba de ganhar uma nova central de concreto que promete movimentar o setor da construção civil na cidade e região metropolitana. A Engemix, braço de concreto da Votorantim Cimentos, acaba de abrir as portas de sua terceira unidade na Grande Curitiba, desta vez no bairro CIC.

Aliás, a nova operação não é pouca coisa! Ocupando um terreno de 7,6 mil metros quadrados, a central tem capacidade para produzir 60 metros cúbicos de concreto por hora. É muita massa para muito metro quadrado, viu?

O espaço estratégico vai atender não apenas o próprio CIC e Santa Felicidade, mas também se estende para municípios da região metropolitana como Campo Magro e parte de Araucária. Uma verdadeira central de distribuição de concreto para alimentar as obras que não param de surgir na região.

+ Veja também: Festa em São José dos Pinhais terá 12 horas de churrasco e chimarrão liberados

A tecnologia é outro ponto alto da nova unidade. Com equipamentos de última geração, a operação promete ser mais compacta, eficiente e, o que não poderia faltar nos dias de hoje, sustentável. O local já emprega 25 colaboradores diretos, entre motoristas, operadores, bombistas e outros profissionais que fazem a roda da produção e logística girar.

“Essa nova unidade vai ampliar nossa capacidade produtiva, permitindo atender mais clientes e obras em Curitiba e na Região Metropolitana com agilidade, qualidade e competitividade. Seguimos acreditando na força da indústria da construção civil no Paraná. Tanto que inauguramos, recentemente, uma outra filial de concreto no município de Ponta Grossa”, afirma Ricardo Soares, diretor da Engemix.

Mas a coisa não para por aí! A Engemix também acaba de inaugurar sua primeira unidade em Ponta Grossa. Com essas duas novidades, a empresa amplia sua presença no Paraná, onde já mantinha operações em Londrina e Maringá. Ao todo, a marca agora conta com cinco centrais de concreto espalhadas pelo estado.

Bar em Curitiba vira paraíso dos petiscos e chope cremoso

Vale lembrar que essa expansão não acontece por acaso. O setor da construção civil no Paraná vive um momento especial. Os números não mentem: só entre janeiro e abril de 2025, o estado registrou 8.749 novas vagas formais no setor, representando cerca de 11% de todas as vagas geradas no período, segundo o Caged.

Em 2024, o Paraná se destacou com o segundo maior volume de contratações formais do país no setor, com um saldo de 13.067 novos postos de trabalho. E se olharmos mais para trás, entre 2013 e 2022, o valor gerado por incorporações no estado cresceu impressionantes 40,7%, índice três vezes superior à média nacional, conforme dados do IBGE.