Novo terminal de integração é inaugurado na Praça Rui Barbosa, em Curitiba

A Praça Rui Barbosa, no Centro de Curitiba, vai ganhar um novo terminal de integração temporal a céu aberto para conectar as linhas de ônibus que circulam pela região. A inauguração será nesta quinta-feira (14).

O novo sistema permitirá que os passageiros façam a conexão entre linhas convencionais e expressas, além dos biarticulados que operam nos eixos da região, como Centenário/Campo Comprido e Pinhais/Rui Barbosa. A troca poderá ser feita sem o pagamento de uma nova tarifa.

A estimativa é de beneficiar 56 mil passageiros por dia, com a integração de 39 linhas convencionais e três expressas. Com isso, o terminal a céu aberto da Rui Barbosa se tornará o quinto maior da cidade, atrás apenas dos terminais Pinheirinho, Capão Raso, Cabral e Boqueirão.

O sistema de Integração Temporal da Urbanização Curitiba (Urbs) permite trocar de linha de ônibus sem custo adicional, dentro de um prazo pré-determinado, utilizando o cartão-transporte das categorias Usuário ou Estudante. O benefício não vale para o cartão Avulso.

Há três modalidades: integrações regionais, conexões com mercados e armazéns da família/sacolões e integrações específicas de linhas. Nas regionais, são 13 opções de conexão entre bairros e terminais, com prazos entre 45 e 80 minutos. Também existe integração no Mercado Municipal Capão Raso (30 minutos) e 15 conexões ligadas a armazéns e sacolões, com prazos entre 20 e 90 minutos.

As integrações específicas por linha somam 13 combinações, com prazos de 20 a 120 minutos, sendo a maior para a ligação entre a Inter 2 e a Pinheirinho/CIC. O tempo é contado a partir da primeira validação do cartão. As regras passam por revisões periódicas, com mudanças registradas entre 2019 e 2024.

