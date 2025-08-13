Como são as atrações!?

Natal da Disney em Curitiba tem ingressos a partir de R$ 25; pré-venda abre em breve

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 13/08/25 12h59
Natal da Disney em Curitiba
Foto: Divulgação.

Primeira capital do Brasil a receber o espetáculo, Curitiba terá as apresentações de Natal da Disney entre 16 e 23 de dezembro, no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui. Os ingressos do primeiro lote custam a partir de R$ 25 e começam a ser vendidos em 21 de agosto (quinta-feira), às 14h.

A pré-venda, exclusiva para clientes Nubank, começa neste domingo (18), às 9h, com limite de quatro ingressos por CPF. Todos os ingressos possuem assentos marcados. Confira, a seguir, os valores e o mapa de setores:

  • Arquibancada lateral social: a partir de R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00 (inteira);
  • Arquibancada central: a partir de R$ 149,50 (meia entrada) e R$ 299,00 (inteira);
  • Plateia: a partir de R$ 174,50 (meia entrada) e R$ 349,00 (inteira);
  • Plateia VIP: a partir de R$ 199,50 (meia entrada) e R$ 399,00 (inteira).
Disposição dos setores do espetáculo. Em amarelo, estão delimitadas as arquibancadas sociais, que serão elevadas. Imagem: Redes sociais/Disney Celebra Brasil.

Na pré-venda, clientes Ultravioleta do banco terão 25% de desconto. Os clientes Roxinho terão 15% na venda exclusiva. Na venda geral, ambos as categorias de cliente Nubank e assinantes Disney+ recebem 10% de desconto.

As vendas serão feitas exclusivamente pelo site TicketMaster e na bilheteria oficial no piso L3 do Park Shopping Barigui, das 14h às 20h.

Natal da Disney em Curitiba
Foto: Divulgação.
Natal da Disney em Curitiba
Foto: Divulgação.
Natal da Disney em Curitiba
Foto: Divulgação.
Natal da Disney em Curitiba
Foto: Divulgação.
Natal da Disney em Curitiba
Foto: Divulgação.

Natal de Curitiba

Com mais de 30 artistas no palco, o espetáculo contará com Mickey, Minnie e outros personagens clássicos da Disney. O show terá cenários grandiosos, trilha sonora original, figurinos especiais e uma narrativa que valoriza esperança, união e celebração. A novidade surgiu em Curitiba como uma caixa misteriosa no meio do Parque Barigui.

Além do espetáculo, o Parque Barigui terá duas experiências gratuitas. Na península do lago, perto do Centro de Eventos, haverá o Disney ao Ar Livre, com exibição de conteúdos especiais do Disney+. O público também poderá visitar as Ativações Temáticas Disney, espaços sensoriais e instagramáveis para interação com o universo Disney.

A programação oficial do Natal de Curitiba começa em 25 de novembro e vai até 6 de janeiro de 2026, com espetáculos até 23 de dezembro. Serão mais de 150 apresentações no calendário, entre produções da Prefeitura, patrocinadores e iniciativas privadas.

Serviço

Disney Celebra em Curitiba
Data: 16 a 23 de dezembro
Local: Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, na Alameda Ecologica Burle Marx, nº  2518, no bairro Santo Inácio
Ingressos: pré-venda no dia 18 de agosto, às 9h, e venda geral no dia 21 de agosto, às 14h
Venda exclusiva pelo site TicketMaster ou na bilheteria do Park Shopping Barigui

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna