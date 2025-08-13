Natal da Disney em Curitiba tem ingressos a partir de R$ 25; pré-venda abre em breve

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Primeira capital do Brasil a receber o espetáculo, Curitiba terá as apresentações de Natal da Disney entre 16 e 23 de dezembro, no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui. Os ingressos do primeiro lote custam a partir de R$ 25 e começam a ser vendidos em 21 de agosto (quinta-feira), às 14h.

A pré-venda, exclusiva para clientes Nubank, começa neste domingo (18), às 9h, com limite de quatro ingressos por CPF. Todos os ingressos possuem assentos marcados. Confira, a seguir, os valores e o mapa de setores:

Arquibancada lateral social : a partir de R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00 (inteira);

: a partir de R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00 (inteira); Arquibancada central : a partir de R$ 149,50 (meia entrada) e R$ 299,00 (inteira);

: a partir de R$ 149,50 (meia entrada) e R$ 299,00 (inteira); Plateia : a partir de R$ 174,50 (meia entrada) e R$ 349,00 (inteira);

: a partir de R$ 174,50 (meia entrada) e R$ 349,00 (inteira); Plateia VIP: a partir de R$ 199,50 (meia entrada) e R$ 399,00 (inteira).

Disposição dos setores do espetáculo. Em amarelo, estão delimitadas as arquibancadas sociais, que serão elevadas. Imagem: Redes sociais/Disney Celebra Brasil.

Na pré-venda, clientes Ultravioleta do banco terão 25% de desconto. Os clientes Roxinho terão 15% na venda exclusiva. Na venda geral, ambos as categorias de cliente Nubank e assinantes Disney+ recebem 10% de desconto.

As vendas serão feitas exclusivamente pelo site TicketMaster e na bilheteria oficial no piso L3 do Park Shopping Barigui, das 14h às 20h.

Natal de Curitiba

Com mais de 30 artistas no palco, o espetáculo contará com Mickey, Minnie e outros personagens clássicos da Disney. O show terá cenários grandiosos, trilha sonora original, figurinos especiais e uma narrativa que valoriza esperança, união e celebração. A novidade surgiu em Curitiba como uma caixa misteriosa no meio do Parque Barigui.

Além do espetáculo, o Parque Barigui terá duas experiências gratuitas. Na península do lago, perto do Centro de Eventos, haverá o Disney ao Ar Livre, com exibição de conteúdos especiais do Disney+. O público também poderá visitar as Ativações Temáticas Disney, espaços sensoriais e instagramáveis para interação com o universo Disney.

A programação oficial do Natal de Curitiba começa em 25 de novembro e vai até 6 de janeiro de 2026, com espetáculos até 23 de dezembro. Serão mais de 150 apresentações no calendário, entre produções da Prefeitura, patrocinadores e iniciativas privadas.

Serviço

Disney Celebra em Curitiba

Data: 16 a 23 de dezembro

Local: Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, na Alameda Ecologica Burle Marx, nº 2518, no bairro Santo Inácio

Ingressos: pré-venda no dia 18 de agosto, às 9h, e venda geral no dia 21 de agosto, às 14h

Venda exclusiva pelo site TicketMaster ou na bilheteria do Park Shopping Barigui