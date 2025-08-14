Novo espaço para shows e eventos de Curitiba abre em outubro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em breve, Curitiba contará com um novo espaço para eventos e entretenimento ao vivo: a Igloo Super Hall, que receberá os primeiros shows a partir de outubro. O espaço multiuso tem 6 mil m² com capacidade para 10 mil pessoas e fica localizado dentro do complexo da Arena Jockey Eventos, que já contempla o White Hall (para eventos de pequeno e médio porte) e a Arena White Hall (para grandes eventos ao ar livre).

A super tenda geodésica, com seu formato inovador, proporciona uma experiência diferente aos frequentadores, combinando design moderno com acústica aprimorada. Segundo os organizadores, a nova casa se destaca como um espaço versátil, capaz de receber diferentes tipos de eventos.

O local foi projetado para receber uma ampla variedade de eventos, como shows nacionais e internacionais, peças teatrais, óperas, apresentações de orquestras, competições de esportes eletrônicos, exposições, eventos corporativos, técnicos científicos, feiras, formaturas, casamentos, entre outros.

O Igloo Super Hall tem fácil acesso ao transporte público (proximidade com importantes linhas de ônibus, táxis e transporte por aplicativos) e fica cerca de 30 a 40 minutos do Aeroporto Afonso Pena, 14 minutos da região central de Curitiba, 7 minutos de Pinhais, região metropolitana.

Estrutura completa

A iniciativa de utilizar uma tenda geodésica para o novo espaço demonstra a busca por soluções arquitetônicas que aliam estética, modernidade e funcionalidade, oferecendo um ambiente agradável e diferenciado para o público. O projeto arquitetônico tem o pé direito de 16metros de altura, equivalente a um prédio de cinco andares.

O Igloo Super Hall oferecerá soluções para médios e grandes eventos. Permite diferentes configurações, como pista com capacidade entre 8mil e 10 mil pessoas, auditório (3.100 pessoas sentadas) ou mesas (2.500 pessoas sentadas).

O espaço contará com bares, cozinha completa e projetada para atender diferentes formatos de eventos, espaços para foodtrucks, fraldário e mais de 100 banheiros em formato containers que oferecem estruturas sanitárias completas e funcionais, podendo ser personalizados para atender as demandas específicas. Também atenderá formato de climatização em todos os ambientes e áreas reservadas para fumantes. São 1.500 vagas de estacionamento, com segurança 24h.

O palco principal será modular e a casa vai disponibilizar ainda de painéis de LED, equipamentos de som e luz, geradores próprios, foyer e áreas internas. Os bastidores também foram planejados para dar suporte à produção dos eventos, com mais de mil metros quadrados de apoio, contando com seis camarins, sala de produção, área de carga e descarga, e outros.

O Igloo Super Hall fica localizado na R: Dino Bertoldi, 740, Tarumã.