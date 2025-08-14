Novidade

Novo espaço para shows e eventos de Curitiba abre em outubro

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Imprensa Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 14/08/25 14h48
Igloo será a nova casa de shows de Curitiba, anexa ao Jockey Club do Paraná. Foto: Divulgação

Em breve, Curitiba contará com um novo espaço para eventos e entretenimento ao vivo: a Igloo Super Hall, que receberá os primeiros shows a partir de outubro. O espaço multiuso tem 6 mil m² com capacidade para 10 mil pessoas e fica localizado dentro do complexo da Arena Jockey Eventos, que já contempla o White Hall (para eventos de pequeno e médio porte) e a Arena White Hall (para grandes eventos ao ar livre).  

A super tenda geodésica, com seu formato inovador, proporciona uma experiência diferente aos frequentadores, combinando design moderno com acústica aprimorada. Segundo os organizadores, a nova casa se destaca como um espaço versátil, capaz de receber diferentes tipos de eventos.  

+ Leia mais: Festa em São José dos Pinhais terá 12 horas de churrasco e chimarrão liberados

O local foi projetado para receber uma ampla variedade de eventos, como shows nacionais e internacionais, peças teatrais, óperas, apresentações de orquestras, competições de esportes eletrônicos, exposições, eventos corporativos, técnicos científicos, feiras, formaturas, casamentos, entre outros. 

Igloo Super Hall tem fácil acesso ao transporte público (proximidade com importantes linhas de ônibus, táxis e transporte por aplicativos) e fica cerca de 30 a 40 minutos do Aeroporto Afonso Pena, 14 minutos da região central de Curitiba, 7 minutos de Pinhais, região metropolitana. 

Estrutura completa 

A iniciativa de utilizar uma tenda geodésica para o novo espaço demonstra a busca por soluções arquitetônicas que aliam estética, modernidade e funcionalidade, oferecendo um ambiente agradável e diferenciado para o público. O projeto arquitetônico tem o pé direito de 16metros de altura, equivalente a um prédio de cinco andares.  

Igloo Super Hall oferecerá soluções para médios e grandes eventos. Permite diferentes configurações, como pista com capacidade entre 8mil e 10 mil pessoas, auditório (3.100 pessoas sentadas) ou mesas (2.500 pessoas sentadas).  

+ Viu essa? Tribuna apresenta case de IA generativa em maior evento tech do Brasil

O espaço contará com bares, cozinha completa e projetada para atender diferentes formatos de eventos, espaços para foodtrucks, fraldário e mais de 100 banheiros em formato containers que oferecem estruturas sanitárias completas e funcionais, podendo ser personalizados para atender as demandas específicas. Também atenderá formato de climatização em todos os ambientes e áreas reservadas para fumantes. São 1.500 vagas de estacionamento, com segurança 24h. 

O palco principal será modular e a casa vai disponibilizar ainda de painéis de LED, equipamentos de som e luz, geradores próprios, foyer e áreas internas. Os bastidores também foram planejados para dar suporte à produção dos eventos, com mais de mil metros quadrados de apoio, contando com seis camarins, sala de produção, área de carga e descarga, e outros.  

O Igloo Super Hall fica localizado na R: Dino Bertoldi, 740, Tarumã.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna