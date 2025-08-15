Rua badalada de Curitiba muda visual à noite com nova iluminação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um dos pedaços mais badalados de Curitiba ganhou nova cara na noite. A Rua Bispo Dom José, aquela do Batel que todo mundo conhece pela fama gastronômica, baladas e movimento intenso, acaba de receber uma transformação luminosa com a chegada de tecnologia LED. O trecho de 780 metros, que vai da charmosa Pracinha do Batel até o Largo Aníbal Guimarães Carneiro, no Seminário, agora brilha diferente com 83 novas luminárias.

Quem frequenta o pedaço sabe bem: antes, a iluminação deixava a desejar, com manchas escuras e aquela luz laranja-amarelada que mais criava sombras do que iluminava. Agora, a história é outra! Calçadas e ruas ganharam claridade homogênea, sem aqueles cantos escuros que ninguém gosta de passar.

Vale lembrar que o trabalho aconteceu na madrugada, sempre depois das 22h, para não complicar ainda mais o trânsito da região. A Engie Soluções Cidades Inteligentes botou a mão na massa, com o pessoal da Secretaria de Obras Públicas de olho em tudo.

Aliás, o secretário Luiz Fernando Jamur destacou que a melhoria vai além da economia: “A Rua Bispo Dom José é uma região de forte apelo turístico, com intensa movimentação de pedestres, ciclistas e veículos. Com a nova iluminação, a via passa a contar com melhor visibilidade, segurança viária e valorização do espaço urbano”.

E não é só essa rua que está mais iluminada. Curitiba já tem 88% da iluminação pública modernizada com LED – são 146 mil pontos espalhados pela cidade. A maioria (90%) foi instalada no sistema viário, com o restante em praças e outros espaços.

Foto: Isabella Mayer/SECOM

Ah, e para quem está se perguntando “e a minha rua?”, Tony Malheiros, diretor do Departamento de Iluminação Pública, tem a resposta: “Iniciamos as modernizações pela periferia, nos bairros mais distantes do Centro. Neste ano, a partir do programa de redesenvolvimento do Centro, concentramos os serviços nas vias da regional Matriz. Desde janeiro, foram instaladas 2.000 luminárias de LED em 94 ruas do Centro, Centro Cívico e São Francisco”.

O plano da prefeitura é ambicioso: até 2026, todos os cantos da cidade devem contar com iluminação em LED. Além das ruas, a modernização também vai alcançar 15 mil pontos em praças, parques, jardinetes e largos, com metade desse trabalho previsto para conclusão até o início do próximo ano.

É mais economia para os cofres públicos, menos manutenção e um impacto ambiental reduzido. Sem falar na sensação de segurança que uma boa iluminação traz para quem circula pela noite curitibana. A cidade mais iluminada fica mais bonita e acolhedora para todos.

