Aposta de Curitiba crava números da Lotofácil e ganha prêmio milionário

Uma aposta de Curitiba levou sozinha o prêmio principal da Lotofácil, no concurso 3469, realizado nesta quinta-feira (14). Registrado por meio de canais eletrônicos da Caixa, o bilhete premiado garantiu ao apostador a quantia de R$ 1.472.926,26.

Resultado Lotofácil 3469: 01 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24.

Além do grande vencedor, outras 262 apostas acertaram 14 dezenas e faturaram R$ 1.683,96 cada. Entre essas, 19 foram registradas no Paraná, sendo oito delas também em Curitiba.

O próximo sorteio da Lotofácil será nesta sexta-feira (17). Por ser um concurso com final 0 (3470), o prêmio estimado pode chegar a R$ 7,5 milhões para quem acertar todos os números.

Como jogar na Lotofácil?

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50. A probabilidade de ganhar o prêmio máximo com essa modalidade é de 1 em 3 milhões. Quem tiver a sorte de faturar deve resgatar o valor em até 90 dias após a data do sorteio.

Prêmios acima de R$ 2.259,20 podem ser retirados somente em casas lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal mediante apresentação de bilhete ou comprovante online e de documento de identificação.