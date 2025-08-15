Influenciador Hytalo Santos é preso após investigação de exploração sexual de menores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O influenciador Hytalo Santos foi preso na manhã desta sexta (15) em São Paulo na investigação que apura um esquema de exploração sexual de menores de idade nas redes sociais.

Segundo confirmou o Ministério Público da Paraíba (MPPB), a prisão foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). O assunto ganhou destaque após o vídeo do influenciador paranaense Felca, que denunciou casos de adultização de crianças nas redes sociais. Veja mais abaixo:

As primeiras informações apontam que Hytalo foi preso em uma força-tarefa envolvendo, ainda, a Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, o Ministério Público do Trabalho (MPT), e órgãos do Ministério da Justiça.

“Segundo as provas apuradas até agora em inquérito policial, mormente depoimentos testemunhais e prova documental, há fortes indícios de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de pessoas – exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular – produção de vídeos com divulgação em redes sociais, constrangimento de crianças e adolescentes, dentre outros crimes”, escreveu o juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba.

Além de Hytalo, o magistrado determinou a prisão do companheiro dele, Israel Nata, também cumprida nesta manhã de acordo com informações do Departamento de Investigação Criminal (DEIC), de São Paulo.

O advogado de Hytalo e Israel, Sean Abib, afirmou que iria “tomar conhecimento” da decisão judicial antes de se pronunciar.