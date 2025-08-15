UPLAY XL inaugura a maior academia de Curitiba com promessa ousada: treinos sem filas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na próxima semana Curitiba vai entrar em uma nova era do fitness com a chegada da UPLAY XL, a maior academia da cidade, que abrirá suas portas com uma proposta disruptiva: uma experiência de treino sem filas e com estrutura de alto padrão voltada à performance e bem-estar. A nova academia em Curitiba fica no Shopping Estação.

Com mais de 2.300m², a nova unidade da marca UPLAY revoluciona o conceito de academia ao aliar amplitude, exclusividade e inovação. Localizada em área estratégica, no Shopping Estação, a UPLAY XL não será apenas grande em espaço físico, mas também ambiciosa na entrega de valor para o aluno. Equipamentos de ponta, salas funcionais, ambiente projetado para diferentes modalidades e uma política inédita de controle de lotação prometem transformar a experiência de quem treina na capital.

A nova unidade oferece ainda estacionamento gratuito, espaço kids e área dedicada à avaliação corporal com o Evolt, o mesmo bioscanner de alta performance utilizado para avaliação de desempenho e bioimpedância de atletas da NFL, UFC e NHL.

Fim das filas e nova cultura de treino – Diferente da realidade comum em academias lotadas, a UPLAY XL adota um sistema de acesso controlado que limita a ocupação a no máximo 80% da capacidade. Quando esse limite é atingido, as matrículas são automaticamente suspensas. O resultado é um ambiente fluido, organizado e respeitoso onde cada aluno pode treinar no seu ritmo, sem disputar espaço ou equipamentos.

“Nosso compromisso é com a excelência na experiência. Não faz sentido investir em estrutura de ponta e deixar que a superlotação comprometa o treino. Na UPLAY XL, o tempo do aluno é sagrado”, afirma Marcia Macedo, gerente da unidade.

Personal não paga – Na UPLAY XL, o acesso do personal trainer é totalmente gratuito: política rara no mercado fitness, onde a maioria das academias cobra altas taxas pelo acompanhamento individualizado.

“Ao eliminarmos essa barreira, incentivamos o treino assistido, tornando viável para o aluno contar com orientação profissional contínua, o que impacta diretamente na qualidade do treino, na evolução dos resultados e na saúde a longo prazo”, reforça Marcia.

Performance e recuperação pós treino – Além das áreas amplas de musculação, a UPLAY XL oferecerá sala funcional, octagon oficial para artes marciais (o primeiro do tipo em uma academia de Curitiba), sala de espelhos voltada a atletas de competição, sacos de boxe sempre disponíveis, saunas em ambos os vestiários e uma sofisticada zona de recuperação com banheira de gelo.

A estrutura da nova academia em Curitiba foi desenhada para atender desde o iniciante até o atleta de alta performance, com foco total na longevidade, saúde e resultados reais.

Inovação com identidade curitibana – Com arquitetura moderna, identidade visual imponente e uma abordagem centrada no bem-estar completo, a UPLAY XL se firma como um novo marco no mercado fitness da cidade.

A proposta é clara: redefinir o padrão do que se espera de uma academia, oferecendo muito mais que um espaço para treinar – um local onde performance, tecnologia e cuidado com o corpo coexistem em equilíbrio.

Serviço

UPLAY XL – Unidade Shopping Estação

Endereço: Avenida Sete de Setembro, 2775, Curitiba, Paraná

Inauguração: 21 de agosto

Instagram: @uplayxl