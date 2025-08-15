Cerveja falsa: polícia acha fábrica de adulteração de bebidas na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um esquema de falsificação de cervejas foi desmantelado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) em um barracão no bairro Canguiri, em Quatro Barras, bem na divisa com Colombo, aqui na Região Metropolitana de Curitiba. Quatro homens, todos jovens entre 23 e 26 anos, foram presos em flagrante.

A operação aconteceu nesta semana após um trabalho de inteligência da polícia, que já vinha monitorando a atuação dessa quadrilha especializada em adulterar cervejas. Durante o período de vigilância, os policiais perceberam uma movimentação típica de quem está mexendo com garrafas e engradados. Ao entrarem no imóvel, não teve jeito: os suspeitos foram pegos com a mão na massa, manipulando as bebidas.

Segundo a delegada Géssica Andrade, o que encontraram no galpão foi bem impressionante: cerca de 400 engradados de uma marca conhecida já carregados em um conjunto caminhão-carreta, prontos para distribuição. Além disso, havia caixas cheias de rótulos e tampas de outras marcas populares no mercado.

O esquema era bem articulado. Entre os itens apreendidos estavam frascos de cola, marreta de borracha e até um dispositivo artesanal criado especialmente para colocar as tampas nas garrafas. A perícia confirmou o que já se suspeitava: o grupo substituía rótulos e tampas originais por falsificados, uma prática que não só torna o produto impróprio para consumo como representa um sério risco à saúde pública.

Todo o material encontrado no local, incluindo os veículos usados no esquema, foi apreendido para as devidas investigações.

“Essa ação é resultado da integração entre unidades policiais e demonstra nosso compromisso com a repressão qualificada aos crimes que afetam diretamente a saúde e a segurança da população, bem como a economia formal”, explica a delegada.

Os quatro homens presos já foram encaminhados ao sistema penitenciário.

Denuncie!

E se você quiser ajudar em investigações como essa, lembre-se: denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia. Agora, se flagrar algum crime acontecendo no momento, é com a Polícia Militar mesmo: 190.