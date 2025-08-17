Vídeo mostra em detalhes como será nova (e importante) rodovia no litoral do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O movimento intenso de máquinas e operários não deixa dúvidas: as obras de duplicação da PR-412, entre Matinhos e Praia de Leste, no Litoral paranaense, estão a todo vapor. Mas você faz ideia do tamanho dessa intervenção e como vão ficar os 14,28 quilômetros da nova rodovia. Assista logo abaixo o vídeo que mostra em detalhes como será a nova rodovia.

O projeto, que exige investimento de R$ 274 milhões, vai criar uma estrutura completa de mobilidade entre as duas importantes cidades litorâneas, consolidando o pacote de desenvolvimento para a região.

Assista ao vídeo!

“Estamos iniciando mais uma das grandes obras do Litoral, que é a duplicação da rodovia entre Matinhos e Praia de Leste, que será uma grande avenida com pistas de concreto, ciclovia, pistas de caminhada e iluminação de LED”, explicou o governador.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, confirmou que o cronograma já está em andamento. “Já estamos com máquinas na pista e iniciamos a contagem do cronograma, pois a obra tem duração de 36 meses”, disse. “Vamos organizar o trânsito durante a alta temporada, para que haja mobilidade, acelerando para entregá-la antes do prazo”.

A estrutura contará com uma nova pista central reforçada com pavimento rígido de concreto de 21 centímetros de espessura, solução técnica mais resistente que o asfalto convencional. O sistema é especialmente adequado para regiões de clima úmido e tráfego intenso como o Litoral, suportando melhor a ação da água e o peso dos veículos, além de exigir menos manutenção ao longo dos anos.

A ampliação da via atual incluirá barreiras de concreto separando as pistas centrais, enquanto as vias marginais terão sentido único, com estacionamento, calçadas para pedestres e ciclovias bidirecionais, garantindo segurança completa para os ciclistas.

O projeto integra o conjunto de grandes intervenções do Governo do Estado no Litoral, que inclui ainda a construção da Ponte de Guaratuba e a revitalização das orlas de Matinhos e Pontal do Paraná.

Foto: Arnaldo Neto / AEN