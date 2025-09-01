Em obras, trecho da Estrada da Graciosa opera no modelo pare-e-siga

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) iniciou nesta segunda-feira (1º) os serviços de conservação da Estrada da Graciosa (PR-410), no Litoral. Com as obras, será necessária operação pare-e-siga entre o entroncamento com a BR-116 até o entroncamento com a PR-408.

De acordo com o DER, estão previstos para a região remendos superficiais do pavimento, reperfilagem, microrrevestimento asfáltico e nova sinalização horizontal. A previsão é de que os serviços durem duas semanas, dependendo das condições climáticas.

Conforme o departamento, a iniciativa visa garantir que a rodovia esteja nas melhores condições possíveis antes do início da alta temporada, quando aumenta o movimento de veículos na região.

O DER indica que usuários passem pelo local com cautela durante o período, obedecendo a sinalização provisória e orientações de trabalhadores da obra.