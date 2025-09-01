Dicas de lavanderia para lavar roupas: mitos e verdades

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem nunca ficou na dúvida sobre a melhor forma de lavar aquela peça especial? Ou se perguntou se realmente precisa separar as roupas por cor? A lavagem de roupas é cheia de tradições passadas de geração em geração, mas nem todas as dicas que aprendemos com nossas mães e avós são realmente eficazes.

Pensando nisso, a OMO Lavanderia reuniu os 10 principais mitos e verdades sobre lavagem de roupas. O objetivo? Ajudar você a cuidar melhor das suas peças e evitar aqueles errinhos que podem comprometer tanto a limpeza quanto a durabilidade das roupas.

“O uso correto da máquina e dos produtos auxilia na vida útil das roupas e garante eficiência na limpeza”, afirma José Previero, gerente técnico e de treinamento dos franqueados de OMO Lavandeira. “Por isso, contamos com quase 100 tipos de programação em nossas máquinas de lavar, que já trazem a dosagem ideal da quantidade de sabão, por exemplo, e o momento certo de usar o amaciante. Todo o processo foi construído para facilitar a vida do consumidor quando ele decide lavar suas roupas de forma profissional”, acrescenta Previero.

Confira os principais mitos e verdades sobre lavagem de roupas:

1. Usar o programa errado na máquina compromete a limpeza – VERDADE

Não é à toa que as máquinas vêm com tantos programas diferentes! Na OMO Lavanderia, todas as programações estão bem explicadas e direcionadas para cada tipo de lavagem e de roupa.

2. Água quente resolve manchas difíceis – MITO

Surpresa! A água quente pode até fixar algumas sujeiras. Alguns tecidos podem não tolerar água quente e podem desbotar, danificar ou “cozinhar” a mancha, fixando-a.

3. Amaciante reduz a eletricidade estática – VERDADE

Super indicado para tecidos sintéticos ou delicados, desde que usado conforme a orientação da etiqueta.

4. Máquina é limpa por lavar roupas – MITO

Acredite: a máquina também precisa ser limpa! A falta de manutenção afeta o desempenho e pode deixar cheiro nas roupas.

5. Toalha acelera a secagem na secadora – VERDADE, MAS…

Só funciona se você retirar a toalha após 15 minutos. Se deixar por mais tempo, ela acaba devolvendo a umidade para as outras peças.

6. Alvejante com cloro é a solução para roupas brancas – MITO

O cloro pode manchar ainda mais! As máquinas da OMO Lavanderia trabalham com a dosagem ideal de sabão em pó, alvejante e amaciante.

7. Lavar roupas do avesso evita desbotamento e bolinhas – VERDADE

Essa dica da vovó está certa! Lavar do avesso reduz o atrito nas fibras durante a lavagem.

8. Misturar amaciante com detergente – MITO

Os compartimentos da máquina são separados por um bom motivo! O amaciante só deve ser aplicado na fase final da lavagem.

9. Colocar mais sabão deixa as roupas mais limpas – MITO

Menos é mais! O excesso pode ter efeito contrário e deixar resíduos nas roupas. Sempre siga a dosagem recomendada.

10. Alvejante e sabão juntos? – DEPENDE

Isso vai depender da programação escolhida.