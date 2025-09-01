Mudança no trânsito de Curitiba altera prioridade entre ruas no Atuba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta terça

A partir das 11 horas desta terça-feira (02), a Rua Alcindo Fanaya, no bairro Atuba, em Curitiba, passa a ter preferência de tráfego em relação à Rua Antônio de Cristo.

A mudança, feita pela Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), tem o objetivo de organizar a circulação de veículos no local e aumentar a segurança dos pedestres.

Agentes de trânsito da SMDT estarão na via para orientar os condutores. Em caso de chuva ou garoa forte, a mudança poderá ser adiada.

Intervenções no trânsito da cidade ocorrem após estudos técnicos que analisam o fluxo de veículos e pedestres, além do impacto no tráfego. Essas análises se baseiam no monitoramento realizado pela SMDT e nas solicitações recebidas pela Central 156 de atendimento ao cidadão e no programa Fala Curitiba.