Mudança no trânsito de Curitiba altera prioridade entre ruas no Atuba

Tribuna do Paraná
Por SECOM Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 01/09/25 16h16
Rua no bairro Atuba terá alteração na preferência de tráfego. Foto: José Fernando Ogura/SECOM

A partir das 11 horas desta terça-feira (02), a Rua Alcindo Fanaya, no bairro Atuba, em Curitiba, passa a ter preferência de tráfego em relação à Rua Antônio de Cristo. 

A mudança, feita pela Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), tem o objetivo de organizar a circulação de veículos no local e aumentar a segurança dos pedestres.

Agentes de trânsito da SMDT estarão na via para orientar os condutores. Em caso de chuva ou garoa forte, a mudança poderá ser adiada.

Intervenções no trânsito da cidade ocorrem após estudos técnicos que analisam o fluxo de veículos e pedestres, além do impacto no tráfego. Essas análises se baseiam no monitoramento realizado pela SMDT e nas solicitações recebidas pela Central 156 de atendimento ao cidadão e no programa Fala Curitiba.

 

