Museu de Ciências Forenses reabre em Curitiba com novidades macabras

Quem é fã de investigação criminal, ciência forense ou até mesmo de um bom filme de terror tem um programa imperdível em Curitiba a partir desta terça-feira (02). O Museu Paranaense de Ciências Forenses, da Polícia Científica do Paraná (PCI/PR), reabre suas portas no Centro da cidade com uma super novidade: agora a sala de exposições e o espaço histórico do antigo necrotério estão integrados em um único endereço.

Essa mudança é incrível para quem quer mergulhar de cabeça na trajetória da investigação criminal no Paraná. Antes, o visitante precisava se deslocar entre dois endereços diferentes para conhecer todo o acervo. Agora, em um único local, dá para ter acesso a ambientes, equipamentos de perícia, documentos e até réplicas anatômicas que contam a história da ciência forense no estado.

“A reabertura do museu com a integração da sala de exposições ao antigo necrotério representa um marco para a Polícia Científica do Paraná”, afirma o diretor da PCI/PR, Luiz Rodrigo Grochocki. “Nosso objetivo é aproximar a população do trabalho pericial e mostrar a relevância da ciência na solução de crimes e na preservação da memória histórica do Estado”.

Fundado lá em 1910 como Museu do Crime, passou por uma remodelação completa em 2022, quando ganhou nova identidade. A proposta atual valoriza bem mais a trajetória das investigações criminais e os avanços tecnológicos da perícia paranaense.

Fabíola Machado, diretora do museu, está super animada com a mudança. Ela destaca que a integração do necrotério à exposição não só facilita a vida do visitante, como também amplia toda a experiência e reforça o papel do espaço como referência na divulgação científica.

“Estamos muito felizes com a mudança da sala de exposições para o centro, porque isso vai facilitar para o visitante. Se antes ele tinha que ir em dois endereços diferentes para conhecer nossa estrutura, agora pode conhecer em um único local. Isso aproxima o público do nosso trabalho e do trabalho da Polícia Científica”, explica ela.

O museu agora conta com um espaço dedicado à exibição de filmes de terror. O Cine Clube Necrotério acontece uma vez por mês, sempre na última sexta-feira, apresentando clássicos do cinema. É a continuidade de uma parceria que começou em 2024, quando o antigo necrotério recebeu o Festival de Cinema Djanho e a peça de teatro “A maldição dos 27 anos”.

Para quem não consegue visitar a unidade do Centro, localizada na Avenida Visconde de Guarapuava, 2652, o museu tem uma solução bem bacana: uma unidade móvel que percorre escolas e eventos, levando parte do acervo para diferentes regiões do Paraná.

Serviço

Museu Paranaense de Ciências Forenses

Reabertura ao público

Data: 02/09, terça-feira

Horário: das 17h às 20h

Entrada gratuita, sem agendamento

Visitação regular

Último sábado de cada mês: 27/09, 25/10 e 29/11

Horário: das 10h às 16h

Entrada gratuita, sem agendamento

Demais dias: visitas mediante agendamento prévio pelo e-mail museuforense@policiacientifica.pr.gov.br

Cineclube necrotério

Última sexta-feira de cada mês

Horário: 20h

Entrada gratuita, com ingressos distribuídos no local, a partir das 19h

Visita guiada noturna

Última quinta-feira do mês

Horário: 19h

Entrada gratuita com agendamento prévio pelo instagram do museu (@museuforense). Link disponibilizado nos stories na segunda-feira anterior à visita, às 14h.