Cruzamento caótico de Curitiba, palco de acidentes graves, passa por obras

O cruzamento entre as ruas João Falarz e Deputado Heitor Alencar Furtado, no Campo Comprido, está em obras desde a primeira quinzena de agosto. O trecho fica ao lado do Terminal do Campo Comprido e é conhecido pelo alto número de acidentes.

As intervenções abrangem todo o entorno do viaduto da rua e têm como objetivo melhorar a segurança dos pedestres e organizar o fluxo de veículos. De acordo com a Superintendência de Trânsito (Setran), vinculada à Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), a obra integra um projeto desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

A previsão é de que os trabalhos durem cerca de 60 dias, com conclusão na segunda quinzena de dezembro. Entre as mudanças previstas estão a instalação de ilhas no eixo da via Heitor Alencar, no acesso ao sentido Campina do Siqueira, além do ajuste de raios de giro para reduzir conflitos entre carros e motos.

Histórico de acidentes

O cruzamento é uma preocupação antiga de moradores e comerciantes da região. O ponto cego dificulta a visão de motoristas que vêm do Orleans e acessam a via em direção ao Campina do Siqueira.

Em setembro de 2024, a Tribuna do Paraná registrou a morte de um motoboy no cruzamento. O motociclista foi atingido por um Peugeot 2008 que acessava a Heitor Alencar na contramão. Com o impacto, a vítima foi arremessada ao chão e morreu ainda no local. A motorista do carro foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia.

O acidente mais recente ocorreu no dia 16 de agosto (sábado), já durante o início das obras. Um carro cortou a frente de uma motociclista, que precisou ser levada ao hospital.

