Motorista que atropelou e matou motoboy em Curitiba é presa

A morte do motoboy Henrique Jurandir da Silva, de 26 anos, na noite de sábado (21), vítima de um acidente de trânsito no bairro Campo Comprido, em Curitiba, resultou na prisão em flagrante de uma mulher acusada de estar embriagada e com a carteira de habilitação vencida.

A colisão foi na Rua Professor João Falarz próximo das 21 horas. O motoboy foi atingido por um carro um SUV Peugeot 2008, que acessa a via na contramão. Com a pancada, Henrique foi arremessado e bateu com força no chão.

Equipes da Polícia Militar e dos bombeiros conseguiram reanimar o motoboy após mais de meia hora de massagem cardíaca. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Evangélico Mackenzie, mas não resistiu à violência do acidente.

Prisão da motorista

De acordo com a Polícia Civil, a mulher que conduzia o veículo estava com a carteira de motorista vencida, e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Policiais notaram sinais de embriaguez. Ela permaneceu no local do acidente até a chegada dos oficiais, quando foi detida.

